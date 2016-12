Macri: "Tenemos que seguir reduciendo el déficit fiscal"

El presidente Mauricio Macri se pronunció a favor de "seguir reduciendo el déficit fiscal" y ratificó que su intención es que el año próximo se discuta una reforma tributaria.



"Los Ingresos brutos, el impuesto al cheque, el IVA, el impuesto al trabajo son algunas de las cosas a poner sobre la mesa", señaló Macri.



Tras afirmar en declaraciones a Radio Nihuil que "tenemos que seguir reduciendo el déficit fiscal", el jefe de Estado destacó que "el blanqueo ha sido un éxito espectacular, de confianza de todos los argentinos".



En diálogo con esa radio mendocina, el jefe de Estado confirmó por otra parte que va a "firmar la exención impositiva a los (vinos) espumosos", una medida con impacto en la economía regional cuyana.



"El país va a volver a crecer, lo dicen todos los economistas, el año que viene", explicó el Presidente, quien consideró que "vamos a estar un poco mejor pero no es de un día para el otro".



Para el Presidente, el país necesitaba "evitar otro 2001" y argumentó que su Gobierno no impulsa "un cambio económico", sino "un cambio cultural: podemos dialogar en absoluta libertad de prensa"



"Nos dejaron un país quebrado, disfuncional. Siento que ha sido un año positivo", puntualizó, al realizar una evaluación de su gestión.



En cuanto a su situación personal, indicó que "ser presidente es un paso cuántico" y señaló: "me siento tan comprometido que no me importa no tener vacaciones".



Asimismo, confió en que "estos años de crisis nos han ayudado a madurar" y evaluó que "el desafío es echar bases para crecer 20 años".



En ese contexto, el primer mandatario también consideró que "hay gente que la está pasando mal y necesita respuestas rápido" por parte del Estado.



Además, el jefe de Estado consideró que "el haber recuperado el diálogo, ha sido lo mejor que hemos logrado" durante su primer año de gestión.



Macri se refirió en forma paralela al conflicto desatado en el Conicet y que derivó en la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología por parte de investigadores y becarios.



El Presidente señaló que se debe "respetar" el presupuesto votado por el Congreso y que se avanzará en la "incorporación de 450 investigadores por año".



Asimismo, consideró que el Conicet debe tener "un componente mucho más federal" porque "no pueden estar todos los investigadores en la capital".



Y se pronunció a favor de un modelo de "investigación aplicada" sobre temas y avances "concretos que nos traigan trabajo a los argentinos".



"Me cayó bien la noticia de la reapertura de la investigación de Nisman contra Cristina"



Por otra parte, Macri dijo que le "cayó bien" la reapertura de la denuncia realizada en su momento por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA y señaló que en su momento esa investigación "se había cerrado en forma arbitraria".



"Me cayó bien la noticia de la reapertura de la investigación de Nisman contra Cristina, ha sido un gran paso", enfatizó Macri, al ser consultado sobre la medida adoptada por la Cámara de Casación.



En declaraciones a Radio Nihuil, el jefe de Estado señaló: "Todos sabíamos que la causa de Nisman se había cerrado de forma arbitraria. Su denuncia era muy grave".



El Presidente se expresó así luego de que este jueves y tras una larga pulseada judicial y política, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la reapertura de la causa por la denuncia que presentó el fiscal fallecido Nisman contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios.



El tribunal dispuso además apartar de la investigación al juez federal de primera instancia Daniel Rafecas y a los camaristas federales Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros.



Los jueces Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos hicieron lugar al recurso de Casación de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la tuvieron por parte querellante y revocaron la resolución de la Sala I de la Cámara Federal para que se sustancie la investigación.



Además, apartaron "a los jueces federales intervinientes por haberse expedido sobre el fondo del asunto y en garantía de imparcialidad", en alusión a Rafecas, Freiler y Ballesteros, quienes habían desestimado la apertura de una investigación en dos oportunidades, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).



Los hechos denunciados no permiten descartar de plano la posible comisión de ilícitos, debiendo ponderarse elementos de prueba previamente para su desestimación, señaló la resolución.



La decisión supone un nuevo golpe para la ex Presidenta, quien ya fue procesada en la causa por la venta de dólar futuro en el último tramo de su Gobierno y por el direccionamiento de obra pública por los jueces Claudio Bonadio y Julián Ercolini.