Bordet convocó a la unidad y anticipó que habilitará elecciones internas del PJ

Gustavo Bordet, desde su condición de Gobernador y de titular del PJ provincial, encabezó un acto en el club Rivadavia de Concepción del Uruguay, del que participaron intendentes, legisladores, provinciales y nacionales; viceintendentes, concejales y dirigentes en general.El discurso de Bordet estuvo atravesado por la consigna de la unidad:, puso relevancia."No ha sido un año fácil. Venimos de una derrota electoral en el orden nacional, tenemos que hacernos cargo y también se tienen que hacer cargo de esto, quienes nos han llevado a esta derrota", mencionó el mandatario entrerriano".En el mismo sentido, afirmó: "Es tiempo de tratar de no cometer los mismos errores para no tropezar dos veces con la misma piedra. Es tiempo de poder aglutinarnos".En otro tramo del discurso, el gobernador entrerriano entendió que "vamos a ganar las elecciones demostrando que tenemos propuestas y que defendemos los intereses del pueblo, no vamos a ganar con proclamas falsas, con consignas ni con demagogia opositora."No voy a permitir que a mi gestión se la corra ni por derecha ni por izquierda, hemos dado suficientes muestras de que somos peronistas en la provincia de Entre Ríos", hizo hincapié.Asimismo, Bordet mencionó que "no son tiempos de proyectos individuales, es tiempo de proyectos colectivos. A mí me toca conducir este proyecto, en la provincia y en el partido, y lo voy a hacer con toda la amplitud que sea necesaria. Voy a conducir este proyecto pidiéndoles a todos que dejemos de lado posiciones individualistas", aseguró.Al respecto acotó: "Estaremos habilitando elecciones para que todo aquel que quiera expresarse, pueda hacerlo, para que no hay proscripciones, para que se pueda discutir de manera franca quienes van a representar el peronismo, para construir un gran frente electoral"."En el último tiempo se fueron alejando dirigentes porque no encontraban un espacio o no estaban dadas las condiciones, pero hoy es tiempo de hacer una amplia convocatoria, tenemos que tener una propuesta convocante para que vuelvan al peronismo todos lo que quieran participar nuevamente. Y a esa convocatoria tenemos que hacerla garantizando igualdad de oportunidades para todos", resaltó.En este sentido informó que "como Presidente del partido voy a estar convocando en los primeros días del año que viene a todos aquellos que quieran volver al peronismo, habilitando elecciones internas para que todo aquel que quiera expresarse pueda hacerlo libremente, para que no haya proscripciones, para que se pueda discutir de manera franca quiénes son los dirigentes que nos van a representar en las listas del año que viene"."No haremos listas que se cocinen entre gallos y medias noches, haremos listas participativas y vamos a presentar la mejor lista para el año que viene", dejó en claro.Tras el acto, en diálogo con, Bordet insitió con que realiza "una convocatoria a toda la dirigencia del peronismo entrerriano, sobre todo a quienes tienen responsabilidad en cada uno de los gobierno municipales, concejos deliberantes; en lo partidario, en los consejos departamentales, en el consejo provincial. Es para cerrar un año que no ha sido fácil, pero cómo naturalmente lo hace el peronismo, lo hacemos con algarabía: Lo hacemos o con una amplia convocatoria para realizar fundamentalmente, una construcción monolítica en el justicialismo, por eso habilitaremos elecciones internas para que todo aquel que quiera expresarse, pueda hacerlo libremente".En cuanto a la relación con el gobierno nacional, indicó: "Tenemos una muy buena relación, podemos pensar distinto, de hecho, lo hacemos, pero somos una oposición madura, seria y responsable. Aseguramos gobernabilidad, porque entendemos que si no priorizamos los intereses que son comunes, vamos a cometer errores, que lo pagan en definitiva, el pueblo. Tenemos que ser capaces de superar algunas diferencias, para encontrar los objetivos comunes".A poco de empezar un nuevo año, Bordet deseó para los entrerrianos, "esperanza, augurando un 2017 mucho mejor, con más inclusión social, más desarrollo, más calidad de vida; con trabajo, salud, prosperidad. Tengo el compromiso para trabajar todos los días del año, para que nuestra provincia esté en los lugares donde siempre debió estar".