Recalde alertó por la "flexibilización laboral"

El presidente del bloque de diputados del FpV-PJ, Héctor Recalde, advirtió este jueves sobre las iniciativas que el Ministerio de Trabajo prepara para enviar al Congreso el próximo año.



"Estoy preocupado por todo lo que está pasando. La verdad estoy absolutamente preocupado por el camino que nos está llevando el gobierno", expresó en diálogo con Radio 10.



En referencia a una nota publicada en el diario Ámbito Financiero, donde se informa que la cartera conducida por Jorge Triaca prepara una batería de proyectos para reformular las indemnizaciones y los sistemas de pasantías educativas y laborales, el legislador aseguró que las iniciativas son "para volver con las falsas pasantías, bajar las indemnizaciones, volver al período de prueba".



"Esto muy preocupado por esta noticia de hoy, que es la flexibilización laboral de los '90", resaltó. Además, el abogado laboralista explicó que "este período de prueba de 3 a 12 meses es la Ley Banelco, que estiró a 12 meses el período de prueba". "Lo lamento por mí mismo, por los laburantes y el pueblo", agregó.



También manifestó: "Han llegado a decir que hay trabajadores que quieren estar en negro para que, cuando los despidan, puedan cobrar la indemnización agravada, entonces intentan derogar esto porque algunos trabajadores quieren estar en negro".



Consultado por el apoyo que las iniciativas del oficialismo han tenido en el Parlamento durante este año, Recalde se diferenció del bloque FpV-PJ en el Senado. "El FpV-PJ no puede ser marcado por ninguna contradicción en la Cámara de Diputados. Ahora, si hay quienes que con la excusa de la gobernabilidad permitieron el blanqueo, el endeudamiento y pago a los fondos buitres, la verdad no es responsabilidad de nuestro bloque", declaró.



Por otra parte, insistió con la "percusión" contra Cristina Kirchner y calificó de "disparate" el fallo del juez Julián Ercolini, en el cual la expresidenta quedó procesada por presunta asociación ilícita, en el marco de la causa que investiga el direccionamiento de obra pública al Grupo Austral.



"Yo aprendí de (Raúl) Zaffaroni que no hay condenas por asociación ilícita", sostuvo y señaló que la Constitución Nacional "en el artículo 100 establece claramente que el jefe de Gabinete ejerce la administración general del país. Obviamente que para la obra pública, si hay algún problema, antes que la presidenta o presidente, el juez tiene que citar el jefe de Gabinete. Ni Alberto Fernández, ni Sergio Massa, ni Juan Manuel Abal Medina, ni Aníbal Fernández fueron citados".



Y completó: "Hay que ver el contexto. La mujer del doctor Ercolini es la vocera de prensa de (Germán) Garavano, el ministro de Justicia. El fiscal que acusa (Ignacio Mahíques) es el hermano del Secretario de Justicia de la Nación. Todo queda en familia. El mismo juez sobresee a (Héctor) Magnetto, Ernestina Herrero de Noble y a Bartolomé Mitre por la imputación en Papel Prensa, sin haberlos indagados".



Por último, el diputado finalizó analizando que "el sol del 2017 viene asomando y esto significa que hay elecciones. Para mí hablar de esto es como hablar del siglo 22. Para mí lo importante es que bajó el consumo de leche, las ventas, despiden a trabajadores. Pero algunos que son opo-oficialistas cuando se acerca el proceso electoral se van a diferenciar. Entonces, el argumento de la gobernabilidad se va a caer".