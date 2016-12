Tomaron sede del ministerio de Educación por no renovación de 400 contratos

Desde adentro y desde afuera.

Asi se realiza la toma del edificio del Min de Educación por los 400 despidos. En la calle, corte y protesta. pic.twitter.com/YBc9099vzS — Mauricio Polchi (@MauriElbueno) 29 de diciembre de 2016

Más de 600 trabajadores tomaron la sede del Ministerio de Educación de la Nación que se ubica en la avenida Santa Fe 1548, en Recoleta, para manifestarse por la no renovación de contratos de empleados de la cartera que conduce Esteban Bullrich . Según denuncian los trabajadores, se trata de 400 personas que integran equipos centrales del Ministerio y 2600 tutores virtuales del programa Mi Escuela.Fuentes oficiales del ministerio de Educación informaron aque no son despidos, sino que no se renovarán los contratos de 400 personas por incumplimiento de horas, pero que todavía no se anunciaron porque recién correría desde el 2017. Desde la ATE se refirieron a esta situación y aclararon que las personas que perderían su empleo son monotributistas, de planta transitoria o tutores virtuales, quienes "no tienen un contrato donde indique que tienen que trabajar cierta cantidad de horas".Ante los rumores de un posible traslado al Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación y de la Biblioteca Nacional de Maestros, los trabajadores lo negaron y anunciaron que piensan quedarse dentro del edificio de Recoleta hasta que llegue alguna autoridad del ministerio y les garantice abrir una mesa de negociación. "Hay 600 personas en la puerta y adentro del edificio. Por ahora no tuvimos respuesta y la idea es quedarse hasta que se abra una mesa de negociación", dijo Hugo Barrientos, responsable de prensa de ATE Capital, uno de los gremios que se manifiestan."A la noche se está preparando una cena y un festival cultural. No se acercó ningún funcionario ni nadie del Ministerio. Si hay que pasar Año Nuevo ahí adentro, se va a pasar. La idea es reincorporar los 400 despedidos que se desempeñan en el ministerio y los 2600 contratados que trabajan de manera virtual", agregó.Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital, se refirió a la situación de las casi 3000 familias que dejarán de formar parte del ministerio de Educación. "Buscan desmantelar la educación pública. Los enormes avances de años en materia educativa son deshechos de forma brutal. Cerca de 3000 familias en la calle, con trabajadores y trabajadoras preparados y con mucha vocación", indicó."Es una amenaza directa sobre el futuro de nuestros pibes y pibas, que cada vez tienen menos recursos para formarse. Esa realidad es producto de la decisión política de Mauricio Macri y del ministro Esteban Bullrich", agregó.Las áreas que sufrirán la baja de personal son el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas (DNPS), el programa Coros y Orquestas, la Biblioteca Nacional de Maestros y el área de gestión educativa. También se ve afectado el programa Centro de Actividades Juveniles (CAJ), la Secretaría de Políticas Universitarias, la Dirección de Jóvenes y Adultos y el área de Recursos Humanos.