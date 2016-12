El Presidente pidió por "un futuro sin violencia" tras la agresión en Neuquén

Política Hay siete personas demoradas por la agresión al auto del Presidente

El mandatario pidió por "un futuro sin violencia", porque, afirmó, "de nada sirve agredirnos, estar divididos cuando tenemos que estar todos juntos a la hora de reducir la pobreza, de derrotar al narcotráfico, de mejorar la seguridad de los argentinos y de incorporar al mundo a nuestro país".El ataque provocó "la rotura de dos vidrios del rodado" en el que se trasladaba el jefe de Estado, se informó oficialmente. El gobierno neuquino y dirigentes políticos repudiaron la agresión.El incidente tuvo lugar cuando el jefe de Estado se trasladaba al acto que encabezó de inauguración de un Centro de Interpretación e Información Turística.En un tono descontracturado, el Presidente saludó a los argentinos por la Navidad y evaluó que "más allá de todas las dificultades", 2016 fue "un buen año".Sin embargo, Macri admitió que "termina un año difícil". "Donde todos tuvimos que poner el hombro", señaló."Las cosas no cambian de un día para el otro, es un camino largo", afirmó el primer mandatario. "Lo importante no es crecer un año, o dos, lo importante es crecer 20 años consecutivos, sabiendo la previsibilidad de las reglas de juego", remarcó.Macri aprovechó también para elevar críticas hacia el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, al afirmar que "el Movimiento Popular Nequino (MPN) tiene una deuda con esta provincia, porque es una de las que más recursos tuvo en esta década, y no se ve". Aunque aseguró que "el gobernador sabe que tiene todo el apoyo de este presidente".