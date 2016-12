Cómo calculó el juez la cifra de $ 10 mil millones para embargar a Cristina

Política Cristina cuestionó su procesamiento y cargó contra Dujovne

El embargo ordenado por el juez Julián Ercolini sobre los procesados en la causa que investiga el direccionamiento en la obra pública,. ¿Cómo se llegó a este número? ¿Por qué a Cristina le tocaron 10.000 millones? La Justicia tuvo en cuenta básicamente los fondos destinados a las obras que se otorgaron a Lázaro Báez yCuando el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa del dólar futuro trabó un embargo de $ 15 millones a Cristina Kirchner, la respuesta inmediata fue que no contaba con ese dinero, ya que toda su fortuna (se fue de la Casa Rosada con un patrimonio de $ 77 millones), fue cedida a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner.Esta cifra se determinó también sobre Julio De Vido (ex ministro de Planificación), José López (ex secretario de Obras Públicas), Carlos Kirchner (ex funcionario y primo del ex presidente), Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional), y también sobre el empresario Lázaro Báez, a quien el juez Sebastián Casanello ya embargó en $ 800 millones.Para arribar a esta cifra,parte para favorecer al grupo Austral, causó "al Estado nacional un perjuicio económico".En función de esto, Ercolini señaló en su fallo de 794 páginas que "corresponde realizar una valoración del perjuicio que se habría causado con la maniobra que ya fue descripta ut supra". Y para ello citó que entre 2003 y 2015 Lázaro Báez fue beneficiado con el 78,4% de los contratos viales "plagados de irregularidades" que generaron pérdidas millonarias para el Estado."Las empresas vinculadas a Báez, en reiteradas oportunidades, incumplieron las obligaciones que habían asumido al no ejecutar las obras contratadas en el tiempo y forma convenidos, lo que motivó a que se rescindieran algunas que les habían sido adjudicadas", expresó el Juez en consecuencia el Estado tuvo que, señalóAsí, el erario público se vio afectado, según la Justicia, ya que se asumieron costos producto de la rescisión de los proyectos en cuestión "antes de su finalización (costos de mantenimiento y conservación que tendría que haber asumido la contratista por resultar ser la garante por doce meses a partir de su finalización, conforme los respectivos pliegos de bases y condiciones)".. Cada vez que se iniciaba una obra, a los pocos días el empresario K, pero en algunos casos se rescindieron las obras y quedaron pendientes los costos, pero en otros casos no se descontó directamente y Báez continuó cobrando por "certificaciones falsas".. Y que los 52 contratos otorgados a Báez ascienden a $ 46.230 millones. Y si bien se explicó que no se determinó aúnAsí,. Según fuentes judiciales, es una "cifra que serviría para resarcir el perjuicio generado al erario público".