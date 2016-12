"Siempre defendimos a los entrerrianos de las políticas de ajuste", dijo Solanas

En función de ello Solanas destaca: "Siempre defendimos el trabajo de los entrerrianos de las políticas de ajuste y recesión del gobierno de Macri".



En ese sentido el diputado hace referencia a las políticas del gobierno de Macri, que han perjudicado enormemente a los entrerrianos "las pymes han visto reducida en un 30% su actividad, hay siete mil pymes menos", sostiene y continúa "la producción en la región mostró bajas interanuales: en el sector lácteo en Entre Ríos fue del 29,5%".



A su vez agregó "las importaciones crecieron un 146% en estos primeros ocho meses del año, afectando el trabajo de los sectores vinculados a la citricultura, la producción avícola y la porcina".



"La caída de la construcción en Entre Ríos supera la media nacional: hay una caída en el consumo de cemento superior en un 34,7%. Vale decir que 2.118 trabajadores perdieron su fuente laboral", continuó Solanas.



"Hay una reducción de la inversión pública: en el primer semestre de 2016 Entre Ríos volcó al rubro construcción alrededor de 967 millones de pesos; en el primer semestre de 2015 a precios de 2016, la inversión en construcción alcanzó los 1.242 millones de pesos", agregó.



Para el diputado, las medidas del gobierno nacional complicaron la situación fiscal de las provincias: "Se produjo una transferencia de recursos desde el Estado hacia el sector privado, con un "impacto adicional de $ 95.800 millones (1,7% del PBI). El salario real, las jubilaciones, asignaciones e ingresos de todos los sectores populares y de clase media se redujeron producto de la devaluación, el tarifazo y la inflación. Ningún ingreso aumentó tanto como la inflación de 45%. Los trabajadores no sólo vieron caer el poder de compra de sus salarios sino que también comenzaron los despidos, que superan los 230 mil".



"En 2016 el "costo fiscal" de la quita de retenciones a exportadores sumó $54.000 millones beneficiando sólo a unas pocas empresas; por reducción de impuesto a la riqueza (bienes personales) contenido en la ley de Blanqueo se van a perder cerca de $7.000 millones; la devaluación, en 2016, representó una transferencia a los exportadores agropecuarios (no a los productores) superior a los $150.000 millones; en los primeros 10 meses los bancos ganaron $92.000 millones", afirmó Solanas.



Por otro lo Solanas destaca que "el tercer trimestre registra la caída más fuerte del año, del 3,8%, y acumula en los primeros nueve meses una contracción del 2,4%".



Por último se refirió a lo "acordado" con las provincias por ganancias: "el 33% de la parte del impuesto a las ganancias que va a ATN se va a distribuir automáticamente con criterios de coparticipación pero únicamente en el año 2017".



Para finalizar el diputado destaca "por ello debemos decirle la verdad a los entrerrianos; la coparticipación que llega a las provincias creció sólo un 28% con respecto al año pasado, o sea más de 15 puntos por debajo de la inflación del año".



"Las provincias, al igual que sus trabajadores y jubilados, son víctimas de la políticas de ajuste y extorsión del neoliberalismo, lo que se traduce en la pérdida de cómo mínimo 2 meses de coparticipación en términos reales y una detracción del consumo e inversión".



"Está claro que nuestra función debe ser la búsqueda de soluciones que contemplen los intereses de la mayoría, y que las políticas públicas no deben ser a costa del ajuste de los sectores del trabajo y la producción, en beneficio de un minúsculo grupo de intereses nacionales y foráneos meramente especulativos", concluyó.