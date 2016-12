Tomaron juramento a diez nuevos Jueces de Familia

Foto 1/6 Foto 2/6 Foto 3/6 Foto 4/6 Foto 5/6 Foto 6/6

El vocal de la Sala Civil, Emilio Castrillón, fue el único orador en el acto y aprovechó la oportunidad para elogiar el nuevo procedimiento de familia recientemente votado en Diputados "ahora los Senadores tienen la pelota", dijo y se puso a disposición de la Cámara para trabajar en conjunto con estas nuevas normativas



La presidenta del Superior Tribunal, Claudia Mizawak, acompañada por seis de los ocho vocales (con la ausencia del suspendido Carlos Chiara Díaz y de Daniel Carubia) tomó juramento y puso en funciones a 10 nuevos jueces titulares designados por decretos del Poder Ejecutivo provincial, con acuerdo del Senado, luego de sustanciarse los respectivos concursos en el Consejo de la Magistratura.



La cuestionada jueza, Eleonora Murga, quién otorgó en guarda a dos menores a una pareja que recientemente tuvo denuncias por abandono, fue la primera en jurar como Jueza de Familia Nº 3 de Paraná.



El acto se llevó a cabo en el nuevo salón del segundo piso del Superior, luego se hizo lo propio con María Andrea Cantaberta, designada Jueza de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Nogoyá; Raúl Damir Flores, designado Juez de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de La Paz; Pablo Humberto Tamaño, designado Juez de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Rosario del Tala; Fátima Anahí Polizzi, designada Jueza de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Villaguay; Pablo Mariano Guercovich, designado Juez de Familia de Gualeguay; Griselda Mabel Moscatelli, designada Jueza de Familia de Chajarí; Rosario Moritan, designada Jueza de Familia del Juzgado Nº 1 de Paraná; Claudia Elena Laferriere, designada Jueza de Familia del Juzgado Nº 4 de Paraná; y Carlos Andrés Pellichero, designado Juez de Familia de Feliciano.



Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Sala Civil del STJ, Emilio Castrillón, resaltó "la importancia que tiene poder contar en casi toda la provincia con jueces titulares de familia" y aclaró que desde su sala no tiene expedientes atrasados ni sentencias sin resolver.



También agradeció a la Asociación de Magistrados, al instituto Alberdi, al Colegio de Abogados, por todas las capacitaciones que han organizado en el marco de las nuevas normas aplicadas luego de la implementación del Código Civil y Comercial. "Trabajamos para que Entre Ríos esté a la vanguardia de las normas en la aplicación de las nuevas normas del Código Civil", sostuvo en "esa protección de la Niñez, de las mujeres, de la familia".



En este sentido, aprovechó la oportunidad para mencionar el trabajo realizado por la diputada Rosario Romero en la comisión de Legislación General, en el marco de la discusión del nuevo procedimiento de familia, que tuvo recientemente media sanción en la Cámara Baja.



"Nosotros a partir de un proyecto de la diputada Romero, del diputado (diego) Lara y (Silvio) Valenzuela, pero sobre todo por iniciativa de Romero, en el que ha participado el Colegio de Abogados, el ateneo que conduce la Sra Pauletti, junto con distintos organismos, hemos trabajado tratando de lograr esas normas del Código Civil y esa protección de la familia, cuidar las nuevas uniones, cuidar que el que tenga capacidades restringidas y pueda actuar que lo haga. Que no le impidan más que hagan nada. Hacer que la familia como unión y como centro de sociedad, no nos aparezca como algo extraño", sostuvo. "Ahora los senadores tienen la pelota", afirmó Castrillón sobre el procedimiento de familia. (APF)