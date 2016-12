Política

Pedido de Juicio político

Martes 27 de Diciembre de 2016

"De mi parte no hay mal desempeño, si me juzgan con la ley", dijo Mizawak

La presidente del STJ se refirió al pedido de juicio político en su contra y afirmó a Elonce TV que "si me juzgan con la ley, acá no hay mal desempeño; pero no lo puedo decir yo, lo tienen que decir los señores diputados"