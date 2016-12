Varisco "orgulloso" por la audiencia pública del transporte de este jueves

Política Ediles de Paraná finalizaron en Comisión el análisis del Pliego de Transporte

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, se mostró "orgulloso" por la realización de la audiencia pública de este jueves que tratará la licitación del transporte urbano de pasajeros en Paraná. Según supo 280 personas se inscribieron para participar, entre vecinos y representantes de entidades y clubes; algunos irán como expositores y otros para escuchar el desarrollo de la audiencia."Estoy muy orgulloso porque es la primera vez en la historia que se hace una audiencia pública en la ciudad por el transporte de pasajeros, y la segunda audiencia pública en la historia de la ciudad porque la primera fue cuando se hizo la obra de la defensa costera dirigida al tema ambiental", argumentó el mandatario municipal aAl consultarle a Varisco por las críticas, realizadas por concejales de la oposición, en relación a la fecha en la que se realiza la audiencia, éste justificó: "No teníamos otra alternativa porque esto tiene una demora de muchos años, se licita después de 30 años, porque durante todo estos años lo que se hicieron fueron prórrogas. La concesión ya venció pero en el marco normativo que se sancionó, se estableció que la empresas continúen hasta la nueva adjudicación"."La otra opción era seguir postergando y si bien es cierto que la fecha no ayuda, estos son los tiempos de la concesión", subrayó.En la oportunidad, el intendente se refirió a los temas a tratar por el HCD de Paraná. "Presupuesto, la posibilidad de intervenir en los inmuebles del ex Banco municipal para que en una inversión conjunta entre el Estado y el sector privado, se puedan tener oficinas céntricas para Catastro y Rentas; el Parque Tecnológico en los terrenos del Parque Nuevo; y seguramente en Extraordinarias, el HCD trabajará unos días más porque tenemos algunos proyectos más", detalló.