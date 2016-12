Maya cuestionó el "silencio corporativo" de la Asociación de Magistrados

El ex senador nacional y ex candidato a gobernador, Héctor Maya, consideró "lamentable y corporativo" el silencio de la Asociación de Magistrados ante "la crítica situación por la que atraviesa la Justicia entrerriana, en especial el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Publico Fiscal, que conduce el procurador Jorge García".El dirigente recuerda que ante el cuestionamiento que formulara contra la ex presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonor Pañeda, dicha organización de jueces "en forma corporativa, salió a respaldar a Pañeda".A paso seguido vaticinó que "se avecinan momentos muy difíciles, que seguramente se agudizarán cuando el poder oculto, pretenda respaldar el pacto político-judicial y se otorgue diferente sentencia ante hechos iguales a Chiara Díaz, protegiendo a Mizawak, poniendo en evidencia la ausencia de Justicia y el momento más lamentable de nuestro tiempo".Al concluir, Héctor Maya reclamó "conocerles la voz, a los que nunca debieron hablar, o siempre debieron hacerlo, y más en los difíciles momentos que se viven, con esta crisis profunda del Poder Judicial", ya que "en este momento precisamente el silencio no es salud, sino lamentable y corporativo".