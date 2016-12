Frigerio: "Muchos ministros tenemos que ver con el tema económico"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que "en esta administración es mucho más importante el equipo que las individualidades", al ser consultado sobre la decisión del presidente Mauricio Macri de desplazar del cargo de ministro de Hacienda a Alfonso Prat Gay.



"Estamos en este año cambiando muchas cosas en Argentina y una de esas es la importancia de trabajar en equipo. En consecuencia, en esta administración es mucho más importante el equipo que las individualidades. Eso es algo novedoso en la política argentina. Decisiones como esta, en general, eran mucho más disruptivas en el pasado de lo que pueden ser en un gobierno que le da mucho más relevancia al conjunto que a las partes", dijo Frigerio.



En declaraciones al diario Página 12, el funcionario consideró que "la apreciación que hizo el Presidente sobre su Gobierno tenía que ver el conjunto y no con la individualidad".



"Está claro que ahora no hay un ministro de Economía sino un gabinete donde muchos ministros tenemos que ver con el tema económico. Así que evidentemente no hay un problema sobre las políticas, sino una visión acerca de la posibilidad de rediseñar las distintas estructuras", dijo.



Aseguró que "de hecho se genera la división del ministerio de Hacienda y Finanzas en dos para fortalecer que la decisión estuvo basada en una cuestión de mejorar los procesos".



Por otra parte, sostuvo que en el Gobierno nacional no hay "una opción al gradualismo" porque "cuando vos heredas uno de los déficit fiscales más altos de la historia, una situación social tremendamente difícil, una de las inflaciones también más altas de la historia durante más tiempo, casi una década de alta inflación y una presión impositiva altísima, no podes hacer modificaciones de un día para el otro".