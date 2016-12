Cambios en Economía: Prevén menos gradualismo y más control del gasto

"El cambio transforma las dos posiciones, tanto Finanzas como Hacienda, en ministerios más técnicos y menos políticos. Prat Gay tenía una visión política muy fuerte de las cosas", dijo el economista Miguel Kiguel en diálogo con Télam, tras el anuncio realizado por el jefe de Gabinete Marcos Peña este mediodía, en el que se conoció la salida de Alfonso Prat Gay y el desdoblamento de la cartera en Hacienda -a cargo de Dujovne- y de Finanzas -con el actual secretario del área como su titular-.



"Caputo es actual secretario de Finanzas y es muy bueno, y Dujovne es un excelente economista, que sabe mucho de finanzas públicas, trabajó en la vieja Secretaría de Hacienda. Tiene un conocimiento muy profundo de las cuentas fiscales y es una persona que trae mucha credibilidad por parte de los mercados", señaló Kiguel.



"La política no cambia en forma fundamental, pero se da más seguridad de que el Gobierno esta yendo a una política fiscal, va a seguir siendo gradual. Se está tomando en serio el déficit fiscal y la posición es clara, habrá más control del gasto, van a ser muy cuidadosos. No me imagino grandes cambios en política económica", agregó Kiguel.



Acerca de Prat Gay, señaló que "parecía como que estaba fuera del centro de la acción, no se lo veía en las reuniones, había un alejamiento en la práctica, era una cuestión de tiempo".



En Twitter, distintos analistas también expresaron sus opiniones al conocer la noticia, como el economista Miguel Angel Broda ?que consideró que "está bien que el Gobierno unifique su mensaje económico y se reduzcan los ruidos en el gabinete" y el politólogo Sergio Berensztein, quien señaló que "no hay ningún motivo para esperar medidas que alteren los lineamientos generales desplegados hasta ahora por el gobierno".



En tanto, sobre Dujovne, el economista Martín Tetaz indicó que "es una buena noticia la llegada de @nicodujo; es un fiscalista preocupado por el establecimiento de reglas claras y por su comunicación" y luego pronosticó que "se viene Ley de congelamiento fiscal".



En declaraciones a la señal de TV C5N, el economista Mario Blejer dijo que el error del Gobierno en materia económica hasta el momento fue "haber creado la expectativa de que esto se arreglaba en tres meses, mejor si se decía desde el principio la magnitud del problema. Ahora todo el mundo queda decepcionado de la performance, de otro modo tendríamos una percepción más positiva".



Acerca de los cambios anunciados señaló que "hay que ver cómo funciona" y consideró que el momento en el que se definió, en la última semana del año, tiene sus pro y sus contra: "Crea más incertidumbre, pero es un momento de menos actividad y es mejor que los cambios estructurales sean en momentos de menor actividad".



Por su parte, José Luis Espert observó que "Prat Gay se va cuando el año que viene podría cosechar políticamente algo de lo que se hizo este año o porque tiene un proyecto político más ambicioso; el alejamiento de Prat Gay no se entiende políticamente".



En declaraciones a FM Belgrano, afirmó que le gustaría "saber si lo cambian para hacer qué, este puede ser el caso donde el problema es la persona y no lo que se está haciendo."



"El año que viene será mejor que este año porque la economía crecerá y la inflación será más baja", concluyó Espert.



Por su parte, el economista heterodoxo Agustín D'Attellis dijo a Télam que "lo de Prat Gay fue una crónica de una muerte anunciada, venía bastante mal y en los últimos días era un dato firme que se iba, había quedado completamente al margen de las decisiones económicas, estaba muy enfrentado por el tema de Ganancias. Es un error haber dividido al equipo económico, estaba enfrentando a muchas internas".



Y agregó: "Conozco mucho a los dos. Luis Caputo va a profundizar la política de endeudamiento externo con un poco más de poder y Dujovne vino criticando la cuestión de la necesidad de un mayor ajuste y además escribió hace poco en La Nación sobre la necesidad de volver a Fondo Monetario Internacional", agregó D'Attellis.



Según D'Attellis, "Dujovne y Caputo en tandem van a profundizar el ajuste y acercarse al FMI, con el argumento de que presta tasas más bajas en un contexto de tasas al alza por Trump y en ese sentido implementar ajustes más severos y volver al FMI es una pésima noticia. Hoy la economía no soporta un ajuste, si se empieza a implementar el escenario va a ser muy complejo".