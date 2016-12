Repercusiones entre los legisladores por la salida de Prat-Gay

Confirmada la salida del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, a quien el presidente Mauricio Macri le pidió la renuncia, legisladores de la oposición se manifestaron al respecto.



En su cuenta de Twitter, el diputado Facundo Moyano (Frente Renovador) opinó que la salida del funcionario "es un hecho que preocupa". "(Prat-Gay) aportaba otra visión a un Gobierno que parece encerrarse sobre sí mismo", agregó.



"Aumento de la pobreza, el desempleo y el endeudamiento. Caída de la producción y el consumo. No es un cambio de nombres lo que necesita el país, sino un cambio urgente del modelo económico", escribió Eduardo "Wado" De Pedro (FpV-PJ).



Con fuertes críticas, la diputada Alcira Argumedo (Proyecto Sur) le pegó a Prat-Gay a través de la red social del pajarito. "Prat-Gay endeudó en u$s45.000 M y dejó inflación en 40%. Ahora lo echan desde Villa La Angostura. Lo reemplaza otro exJP Morgan y Deutsche", expresó.



Y completó: "Compró $800 M en dólar futuro y luego, como funcionario, negoció el precio. Ahora al ex JP Morgan y Deutsche (en alusión a Luis Caputo) lo ascendieron: será ministro".



En diálogo con Radio Mitre, la jefa del bloque del FR, Graciela Camaño, criticó la división del ministerio en dos y advirtió que el gobierno de Cambiemos es "el que más ministerios ha creado".



"Habitualmente los gobiernos han tenido ocho o nueve ministerios en democracia, y la política económica sigue buscando el rumbo. Espero que lo encuentre, por el bien de los argentinos, que hemos hecho un gran sacrificio este año", sostuvo.



Camaño alertó que "Argentina es un país pobre, y es imprescindible que el Gobierno encuentre el rumbo económico". "Nos llama la atención un gobierno con 23 Ministerios, no sé si lo hace más o menos eficiente, pero a un año de Gobierno advertimos que se siguen dividiendo y no me parece adecuado, me parece que habría que tener algún criterio distinto, pero es la potestad que tiene el Gobierno de tomar y despedir funcionarios", insistió.



En el mismo sentido se expresó otro diputado massista, José Ignacio De Mendiguren, quien manifestó: "A un año de gestión, preocupa que el gobierno no parezca todavía encontrar un rumbo para la economía".



También opinó la líder del GEN, Margarita Stolbizer, quien sostuvo que la salida de Prat-Gay, "más allá de un cambio de nombres", demuestra "cierto grado de desorientación" en el Gobierno.



Durante un brindis en la Cámara de Diputados bonaerense, donde también estuvieron la gobernadora María Eugenia Vidal y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, Stolbizer dijo aguardar "un cambio de rumbo para la economía argentina".



Sin embargo, reconoció que Prat-Gay "tiene méritos para exhibir en este tiempo", aunque admitió que "no pudo resolver el potro más bravo, que era el de la inflación".



Néstor Pitrola, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, advirtió que "la caída de Prat-Gay es una crisis de Gabinete en regla que expresa el completo fracaso de la política económica en curso".



"Claramente está presente en ella la tendencia a la cesación de pagos de una política de hiperendeudamiento insustentable y con ella la tendencia a un rodrigazo. Es decir, a agravar el ajuste con nuevas devaluaciones, despidos y ajustes que está en la agenda de Macri y el designado Nicolás Dujovne: reforma antilaboral, reforma antijubilatoria, la postergada ley de ART y más cortes de subsidios que reforzarán los tarifazos que empiezan en 2017 el 1° de enero, con el aumento de 8% en los combustibles", observó el diputado de izquierda.



Y añadió: "Al mismo tiempo se refuerza la política recesiva que alimenta con altas tasas la bicicleta financiera y la recesión económica". "A su turno ?concluyó-, antes o después de un colapso, la designación del nuevo ministro es un pasaporte a un rescate del FMI, con todo lo que ello implica".



Por su parte, el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, sostuvo que Prat-Gay "no tiene nada para mostrar después de un año de gestión al frente de su cartera", al tiempo que remarcó que "hay que estar muy atentos desde el Parlamento, porque lo que viene puede ser mucho peor, con más ajuste y más endeudamiento".



A su turno, el senador Fernando "Pino" Solanas señaló que "el ministro hizo el trabajo sucio del Gobierno de Macri: contrajo deuda a niveles históricos y que un año llegó a los U$S 90 mil millones, fue cómplice del tarifazo de Aranguren que hizo disparar la inflación y puso a los trabajadores como variable de ajuste". Agregó que Prat Gay "preanunció la reactivación de la economía y una lluvia de inversiones pero terminó renunciando dejando una inflación estimada en un 39%" y lamentó que sus medidas "incrementaron aún más la pobreza, elevaron el costo de los servicios públicos, continuaron con la precarización laboral y la pérdida de empleos".



El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aseguró que "son buenas las designaciones de los nuevos ministros realizadas por el presidente Mauricio Macri" y sostuvo que "en particular es un gran acierto la de Luis Caputo, me parece extraordinaria porque fue la persona que negoció la deuda".



El senador Julio Cobos destacó la labor desarrollada por Alfonso Prat-Gay al frente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, señalando que asumió -con la responsabilidad que lo caracteriza- la unificación del tipo de cambio y los juicios pendientes por la deuda. Además elaboró un Presupuesto sincero, con metas macroeconómicas realistas e impulsó la modificación de la Ley de Administración Financiera".



Cobos dijo que "con un económico integrado por varios ministerios, Prat-Gay hizo una buena tarea dentro del alcance de sus posibilidades".



Por su parte, el secretario Legislativo del bloque radical en la Cámara de Diputados de la Nación, Miguel Bazze (UCR-Buenos Aires), calificó al titular de la cartera de Hacienda saliente como "un ministro capaz" y afirmó que "obtuvo importantes resultados en su gestión, como la salida del cepo cambiario, la renegociación de la deuda con los holdouts, o la ley de blanqueo entre otros aciertos importantes para encaminarse en la recuperación de la economía".



"Está claro que el presidente tiene facultades para disponer sobre los funcionarios y sobre la estructura del gobierno, En este sentido, la reforma planteada divide más aún el poder del área económica, ahora en dos nuevos ministerios. Es una estrategia que le corresponde al titular del Ejecutivo y esperamos que tenga éxito por el bien del país", dijo Bazze.



Por otra parte, indicó que "los funcionarios designados merecen también el mayor de nuestro respeto, tanto Nicolás Dujovne como Luis Caputo, han demostrado solvencia en la función pública y en su actividad profesional". Y agregó: "espero que los cambios impulsados por el Presidente sirvan. "Nosotros vamos a seguir trabajando con responsabilidad para que sea de esa manera, sin actitudes mezquinas pero prestando mucha atención a cada paso que se de, convencidos de que el gobierno tiene que producir los resultados que la sociedad, con razón, demanda y espera", subrayó el diputado nacional.