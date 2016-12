Planifican saneamiento integral de la costa entrerriana del río Uruguay

En la sede de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), el presidente del organismo provincial, Alejandro Casañas, y el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto, lideraron una importante reunión donde se trató como tema excluyente un proyecto de saneamiento integral de la costa entrerriana del río Uruguay, que contempla la construcción de colectores y plantas de tratamiento de líquidos cloacales en las ciudades de Concordia, San José, Colón y Concepción del Uruguay.Al cabo del encuentro, el ingeniero Benedetto expresó que "el objetivo fue analizar el estado en que se encuentra actualmente cada uno de los municipios en materia de efluentes cloacales y coordinar un equipo de trabajo para la ejecución de los anteproyectos existentes de plantas de tratamiento sobre la costa del río Uruguay, lo cual es parte de la política ambiental y de saneamiento que tiene la provincia, que ha sido señalada por el gobernador Gustavo Bordet como central en su gestión", resaltó."Para llevar a cabo esta tarea ?agregó el ministro? contamos con el acompañamiento del Gobierno Nacional. Ya ha habido varias reuniones a nivel de Provincia y Nación, y la meta es que tanto la costa argentina como la uruguaya cuenten con plantas de tratamiento de efluentes cloacales para aportar así una cuota más al saneamiento de nuestro querido río Uruguay", consignó Benedetto.El ambicioso pero necesario proyecto cuenta también con un financiamiento comprometido por parte de la Corporación Andina de Fomento "y ya esta misma entidad financiera está trabajando con las ciudades uruguayas de Salto, Paysandú y Fray Bentos para realizar un trabajo de saneamiento similar al nuestro", informó el titular de la cartera provincial."El objetivo que nos hemos propuesto con Nación es presentar los proyectos ejecutivos en mayo de 2017 a través de CAFESG, que será el ente coordinador de un equipo de trabajo con monitoreo cada 15 días. No obstante ello, si logramos finalizar el proyecto de alguna de las ciudades contempladas antes de esta fecha, será entregado con anticipación a Nación", adelantó Benedetto.Cabe recordar que a mediados de este año CAFESG y el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios firmaron un convenio para que sus respectivos equipos técnicos trabajen juntos en el desarrollo de este tipo de proyectos. "Lo de hoy se suma a lo ya hecho tiempo atrás, y tenemos previstos a futuro otros trabajos, como por ejemplo el desarrollo de un plan totalizador de una nueva planta de producción y distribución de agua para la ciudad de Colón", finalizó.A su turno, el presidente de CAFESG, Alejandro Casañas, indicó que "fue una reunión muy importante, que siguió los lineamientos que nos traza el gobernador Bordet sobre trabajo en equipo, tanto con el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios cuanto con los intendentes y áreas técnicas de los municipios y Juntas de Gobierno de la Región, mediante el cual se transmite toda la rica experiencia que tiene CAFESG en estos rubros", comentó el titular del organismo anfitrión.Casañas adosó que "se avanzó en la diagramación de un cronograma de trabajo donde pondremos todo nuestro esfuerzo para continuar aportando al desarrollo de la Región de Salto Grande", y a renglón seguido destacó y agradeció "profundamente al personal de CAFESG por este vínculo que hemos logrado con otros estamentos del Gobierno, donde se ve un Estado sin mezquindades, como nos viene marcando nuestro gobernador, que cada día nos demuestra que se puede trabajar para las futuras generaciones, con proyectos en etapas, y no detenernos en ambiciones de candidaturas electorales personales, sino que la apuesta pasa por pensar y trabajar para el bien común", ponderó.Según Casañas, "este trabajo articulado demuestra que esto no es una cuestión de personalismos, ni de que una institución pueda servir a alguien para ser candidato a alguna elección, sino que lo que está demostrando es que hay que trabajar por y para la gente de la Región, ocupando cada uno el lugar que le corresponde y realizando las acciones que le competen, respetando la historia. En paralelo a esto, seguimos gestionando los fondos excedentes de Salto Grande, con el apoyo de toda la Región, buscando simplemente que se respete una ley de la Nación", concluyó.Tanto el secretario de Obras y Servicios Públicos de Colón, Mariano Rebord Palazzo, cuanto el jefe del Área Técnica de Obras Públicas de la Municipalidad de Concordia, Cristian Buffa, coincidieron en la relevancia del encuentro celebrado esta mañana en CAFESG."Se trató básicamente el proyecto de saneamiento integral de la costa del río Uruguay, que abarca Concordia, San José, Colón y Concepción del Uruguay. Analizamos el estado en que se encuentra actualmente cada uno de los municipios con relación a este tema, a los fines de planificar y ordenarnos para empezar a trabajar con miras a tener los proyectos de plantas de tratamiento de efluentes cloacales terminados antes del mes de abril, para poder presentarlos en mayo a Nación y conseguir el financiamiento necesario", relató Rebord.Para Buffa fue relevante "el compromiso obtenido por parte de CAFESG y el Ministerio no sólo para llevar adelante este proyecto integral de saneamiento del río Uruguay, sino también para ejecutarlo en el menor plazo posible", subrayó.El funcionario municipal reportó por último que "Concordia ya tiene un anteproyecto que contempla una planta de tratamiento y un nuevo colector, y varios proyectos sueltos sobre el tema, pero la idea justamente es elaborar un solo proyecto general, integrador, que solucione todos los problemas cloacales que tiene hoy día la ciudad".