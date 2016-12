Hubo 280 inscriptos para la Audiencia Pública del transporte urbano

"Con una amplia concurrencia" finalizó la inscripción para participar de la audiencia pública que tratará la licitación del transporte urbano de pasajeros en Paraná.Según supo, 280 personas se inscribieron para participar, entre vecinos y representantes de entidades y clubes; algunos irán como expositores y otros para escuchar el desarrollo de la audiencia."Evidentemente, el tema del transporte es algo que le interesa a los paranaenses", estimó ante, el concejal por Cambiemos, Carlos González. "Hemos estado trabajando en el pliego durante la comisión con el resto de los bloques, recibiendo aportes y sugerencias para ir puliendo un pliego del que tenemos muchas esperanzas, será modelo", instó el edil."Más allá de lo que es la audiencia, nosotros desde hace cinco meses que venimos trabajando en el sistema del transporte público en la ciudad", coincidió el concejal Emmanuel Gainza, y en esa línea enumeró: "Hemos generado un marco regulatorio que no se hacía desde el año ´68 y la concesión que se vuelve a licitar no se hacía desde el ´84, lo cual es un avance significativo porque que la tarifa no la fije solamente el intendente sino que vuelve al HCD. Además del boleto estudiantil gratuito universal, líneas combinadas y horarios nocturnos que significan avances sustantivos para los vecinos y a partir del año que viene con la nueva concesión, mejorará el servicio de transporte público para toda la ciudad".También, se garantiza la continuidad laboral de los actuales empleados y se les ofrece a las empresas un predio en la zona del Vivero Municipal para quitar a los colectivos de calle Churruarín. Es así que, luego de la audiencia pública, los Concejales sancionarán el pliego para después llamar a licitación. A su vez, el Concejo Deliberante vuelve a tener injerencia en fijar las tarifas, según se informó desde la comuna.La audiencia está prevista para este jueves a las 10 en el salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante de Paraná, ubicado en calle Andrés Pazos y Corrientes..La ordenanza de audiencia pública establece el funcionamiento de la misma y cada expositor contará con cinco minutos con el objetivo de que cada uno exprese cuáles son sus inquietudes sobre este tema.