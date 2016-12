Prat-Gay se va del Gobierno y dividen el ministerio: Asumen Dujovne y Caputo

A poco de cumplir un año en la gestión de Cambiemos, el presidente Mauricio Macri pidió la renuncia al titular del Palacio de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay.En el marco de la conferencia de prensa que brindó este lunes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunciando la salida de Alfonso Prat Gay al frente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el funcionario remarcó que la renuncia no significa un cambio de política económica.En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que serán dos los reemplazantes. Por un lado, quedará Finanzas a cargo de Luis "Toto" Caputo, actual secretario de esa área, y por otro se conformaría Hacienda, en manos del economista del PRO, Nicolás Dujovne.Con Mauricio Macri de vacaciones en Villa La Angostura y tras la salida de Isela Costantini de Aerolíneas Argentinas, Peña convocó a los medios a Casa Rosada para explicar el nuevo cambio de Gabinete. "Queremos reforzar y agradecer la tarea de Alfonso Prat Gay, que manejó un ministerio en un año muy desafiante", sostuvo Peña al inicio de la conferencia, y resaltó que bajo su gestión se "levantó el cepo cambiario, se normalizaron las relaciones financieras internacional, se mejoró el Impuesto a las Ganancias y el sinceramiento fiscal"."Había diferencias en el diseño del funcionamiento del equipo y creímos que era lo mejor hacer un cambio", justificó Peña, y agregó que "no eran diferencias por la política económica, sino por la organización del gobierno y de cómo garantizar una coherencia del equipo, y en función de eso se tomó la decisión"."El Presidente le pidió la renuncia y yo se lo trasmití esta mañana. Son diferencias en el funcionamiento del equipo económico", insistió, y remarcó que Macri es la persona a cargo de la política económica. "En este momento Alfonso está volando a Villa La Angostura para almorzar con el Presidente", subrayó el jefe de ministros.Al ser consultado por, Peña desvinculó las salidas de Prat Gay y de la titular de Aerolíneas con un giro en la política del Gobierno, a favor de los "ajustadores" en detrimento de los funcionarios medidos. No son discusiones que tengan que ver con cuestiones de diferencias de políticas. No habrá cambio (de rumbo). Las políticas nuestras son las que planteamos en la campaña. En Aerolíneas queremos una empresa fuerte, que haya más trabajo y genere más trabajo", respondió.Peña explicó que se eligió a Dujovne porque fue parte del equipo técnico de la Fundación Pensar en la campaña electoral de 2015 y que trabajó en temas fiscales y de hacienda. "Es joven y valioso, puede hacer un buen aporte en ese lugar", dijo.Sobre Caputo destacó que "viene manejando muy bien el tema de las Finanzas en el equipo de Prat Gay y creemos que puede manejar el desafío productivo y financiero para el país, con una desarrollo sustentable".