UTA asegura que está garantizada la continuidad laboral de choferes

El secretario adjunto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), José Rodríguez, adelantó que no participarán en la audiencia pública que tratará las condiciones en que será licitado el servicio de transporte urbano, prevista para el 29 de diciembre. Asimismo confirmó que está garantizada la continuidad laboral de los choferes.



Rodríguez explicó que la decisión de no participar en audiencias públicas se debe a la idea de "no discutir trabajador con trabajador", explicó en relación a los usuarios, pero aclaró que están a disposición para "aportar respecto a servicios, recorridos, pausas y descansos que nos pertenece". Incluso admitió que recibieron consultas de parte de la Municipalidad a través del área de Transporte respecto a recorridos y cuestiones referentes al servicio.



El dirigente explicó finalmente que la continuidad laboral de los choferes, categoría y antigüedad, "están garantizada venga quien venga, a través de la Ordenanza 8042. En ese sentido estamos tranquilos", afirmó. (APF)