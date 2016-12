Amaya destacó que el operativo de Navidad fue "un éxito" y "no hubo accidentes"

En el marco de los festejos de Navidad, la Municipalidad de Paraná junto a la Policía de Entre Ríos, desarrollaron un amplio operativo de seguridad focalizado en la prevención. En ese sentido, el Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Rubén Amaya, informó aque el balance es "altamente positivo".Contó que los operativos comenzaron el jueves en horas del mediodía en la zona céntrica de la ciudad. Para generar fluidez en el tránsito, los semáforos de calle Alem permanecieron intermitentes y, además, hubo cortes de calle. El objetivo fue evitar el desplazamiento de vehículos hacia esos sitios, ya que desde ese día y hasta este sábado hubo un importante movimiento de ciudadanos que concurrían al centro a realizar compras.Por otra parte, en la madrugada del 25 de diciembre hubo puestos fijos principalmente en la zona del Rosedal y Monumento al Gral. Urquiza, zona del Patito Siriri, Puerto Nuevo y Balneario Thompson, lugares donde se generó mayor concentración de jóvenes. En los distintos puntos hubo inspectores, bloqueo de calles y tránsito asistido.Luego, según indicó a, hubo cortes en Laurencena y Los Vascos, como así también en la Costanera. Cerca de las 3:00, comenzó a haber gran concentración de personas en zona del Rowing, por lo que se expandió el operativo.Asimismo, informó que "no hubo accidentes ni altercados". No obstante, dijo que "se registraron discusiones entre jóvenes, pero no pasó a mayores porque intervino la Policía".Además de los puestos fijos, la grúa recorría las calles desplazando autos mal estacionados (alrededor de cuatro), pero "no fueron llevados al Corralón Municipal".El operativo finalizó alrededor de las 7.30. En ese sentido, remarcó que "fue un éxito" y destacó el "gran trabajo realizado por personal policial y municipal". Adelantó que "probablemente se repita el mismo esquema para el próximo fin de semana, en Año Nuevo".Esta mañana, se difundió un video del estado en que había quedado una zona de la costanera Baja de Paraná por los festejos de Navidad. Lo que generó gran cantidad de quejas de los ciudadanos que pasaron por el lugar y vieron el caos que habían dejado los jóvenes que celebraron en la zona. Sin embargo, se debió disponer un operativo especial de personal municipal para limpiar el lugar y dejarlo en condiciones para que se pueda disfrutar por la tarde de este domingo. Amaya lamentó que "el lugar haya quedado repleto de botellas, vasos y otros elementos" y llamó a la reflexión.