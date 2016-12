Buscan darle la máxima operatividad al Puerto Diamante

El gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Miguel Pacheco, comentó sobre la reunión que directivos de la institución que integra, mantuvieron días pasados con autoridades provinciales, en la que se analizó la situación del Puerto de Diamante, con el objetivo de recuperar, en espera de la próxima cosecha, la máxima operatividad del mismo.



El dirigente recordó que actualmente, no pueden venir buques ultramarinos a dicho puerto, "a raíz de la falta de calado" y señaló que "desde hace un tiempo y a partir de la convocatoria que se hizo desde la municipalidad de Diamante, se conformó un organismo regional, con intendentes de la zona, empresas e instituciones, entre las cuales está la Bolsa de Cereales, para ver de qué manera se puede lograr dicha reactivación. Esto derivó en una reunión con el presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos, Leonardo Cabrera y se ha tenido contacto con la empresa Cargill, que es la que está operando (en la mencionada estación marítima), viendo cómo se puede realizar el dragado del acceso. Se viene la cosecha de soja, que estimamos será muy significativa para la provincia y demás está decir la importancia del puerto en ese sentido. Es trascendental para los productores, porque si el mismo no está en funcionamiento, deben pagar un flete (terrestre) al de Rosario, que les representa más costos y lógicamente les resta rentabilidad".



Pacheco explicó que "el canal del río Paraná está funcionando a pleno, pero el problema es el acceso a los puertos. El de Diamante es de jurisdicción provincial o sea que el gobierno entrerriano debe hacerse cargo de la obra y que por falta de recursos, no se ha podido concretar". Resaltó que "las perspectivas para exportar, en la actualidad son otras para el país, por lo que para las empresas también es importante que esté el puerto operable. Una de las ideas que se está manejando, es que se haga con fondos privados y luego la provincia lo vaya pagando. Sería como un crédito a favor de las empresas y de esta manera, lograríamos que el puerto esté en condiciones".



En diálogo con Jésica Roth en Canal 6 ERTV, el dirigente acotó que "en la zona tenemos a La Agrícola Regional de Crespo, que tiene una planta de silos contigua al elevador (portuario), por lo que también estaría entre las principales interesadas en que esto se lleve a cabo. Para esta entidad, no es lo mismo mandar un camión desde Crespo a Rosario que desde Crespo a Diamante. La logística y los costos serían diferentes". (El Observador)