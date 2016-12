Tras el conflicto en el Conicet, Barañao admitió que analizó dejar su cargo

Los cinco días que duró el conflicto con los científicos dejaron en medio de la polémica al ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, quien admitió este sábado que analizó con dejar su cargo en caso de que no se alcanzara un acuerdo.



"Yo dije que si no me daban los fondos, era una quita de confianza", contó Barañao en diálogo con radio Mitre. "Además -siguió el ministro- es una cuestión de cumplir con los deberes de funcionario público, uno no tiene manera de ejecutar la tarea que le ha sido asignada. Esto también lo dije cuando asumí el primer mandato". Ayer, en medio de la protesta y de rumores sobre su salida , Barañao se reunió con el jefe de Gabinete Marcos Peña en la Quinta de Olivos



"Sí, sigo como ministro. Por ahora, mi aspiración es tomarme vacaciones siendo ministro", completó el funcionario.



Anoche, los científicos aceptaron la propuesta del Gobierno y levantaron la toma del Polo Científico tras cinco días de conflicto. En concreto, el Gobierno decidió prorrogar por un año las becas de 489 investigadores.



"Fue una situación inusual. Teníamos que encontrar una solución de transición", explicó Barañao, quien advirtió que de cara a 2018 la situación será diferente ya que -apuntó- "el país está en una situación crítica". "No había posibilidad de contratarlos en el Conicet. Hay que ir modificando la curva del crecimiento del organismo para poder llegar al máximo en unos años", aseguró.



No obstante, aseguró que "estos doctores tendrán tranquilidad el año que viene y el otro se insertarán en distintas instituciones"