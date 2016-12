Puiggari: "La Iglesia quiere colaborar, no quiere gobernar o cogobernar"

El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, brindó una entrevista a El Diario centrada en tres ejes definidos: mensaje pastoral; análisis social y abordaje a los problemas legales que tienen muchos sacerdotes a partir de los casos de pedofilia.



Respecto del recambio institucional en el esquema de vínculo Iglesia-Estado, dijo sentirse "cómodo" con el diálogo que se ejercita con las nuevas autoridades provinciales y municipales.



"Lo diría de este modo: por mayor capacidad de diálogo. La Iglesia quiere colaborar, no quiere otra cosa, no quiere gobernar o cogobernar", aseguró monseñor Puiggari.



"Siempre es más fácil moverse en lo institucional. En el caso de la iglesia no es una cuestión de adhesión a la política. Es lógica la opción política del ciudadano. Nosotros como iglesia no hacemos una opción. Nosotros comprendemos y convivimos con esta realidad. No iremos al ministro de Economía y decirle qué hacer. Pero si en aquellos lugares como los barrios marginales de la ciudad donde hay mucho sufrimiento y muchos problemas" sostuvo.



Respecto de las estadísticas sobre los niveles de pobreza en el país, monseñor subrayó que "se confirmó lo que sabíamos, porque siempre nos cuestionaban mucho cuando se conocían esos datos de la UCA". "A mí me alegra mucho que una institución de la Iglesia haya hecho un trabajo tan serio. Lamentablemente se confirma esta dirección. Hubiera deseado que la realidad no fuera así, pero es muy dura. Me duele mucho. Yo veo tres chicos en la calle y pienso que uno es pobre", lamentó.



Cuando le consultó a Puiggari si en algún momento se preocupó algún problema social en diciembre, éste aseguró: "He estado preguntando mucho a los sacerdotes y gente que trabaja en los barrios y había preocupación por la recesión y la economía que no arranca, pero ven a la gente tranquila. Creo que nuestro pueblo ha madurado mucho. No quiere violencia. El pueblo está tranquilo".



Sobre los casos de curas denunciados por pedofilia, monseñor dijo no sentir "temor" y argumentó que "nunca" los negó. "Estamos en momento de mucha dificultad. Pero en estos casos uno tiene la opción de paralizarte o reponerse con más fuerza. Entonces, creo que así como tenemos estos grandes dolores por los escándalos que hubo en Paraná, y que ahora se están extendiendo a otros lugares, tenemos la obligación de superarlo. Lamentablemente hay abusos por todos lados, incluso hay estadísticas terribles. Pero cuando es un abuso de un sacerdote es un puñal que se nos clava muy profundo", lamentó.



Para Puiggari, estos casos no se debieron por la falta de celibato. "Si no habría que casarse para no ser corrupto", sentenció.



"Insisto en que hay una inmadurez afectiva sexual o una perversidad profunda", aseveró el prelado a Gustavo Sánchez Romero de El Diario. Por lo que cuando se le preguntó si cree que no hizo la Iglesia para evitar estos casos, monseñor reconoció: "Creo, sinceramente, que en un momento no éramos conscientes que había tantos casos".



Sobre el protocolo para abordar casos de pedofilia en la Iglesia



"La verdad es que no sabíamos bien cómo reaccionar. Ahora hay un protocolo muy claro de la Santa Sede que nos facilita. Sé lo que tengo que hacer ni bien me entero, y es lo que he aplicado en los casos del padre Marcelino (Moya) y el padre Juan Pablo (Escobar Gavíria)", dijo Puiggari al asegurar que no hubo ocultamientos por parte de la Iglesia en relación a estos dos últimos casos de abusos denunciados ante la justicia entrerriana.



"A mí como obispo me ha tocado recibir una herencia que es el caso Illarraz. Pero en los últimos casos donde me ha tocado actuar puedo brindar la certeza, y que los fiscales me lo desmientan si no es así, que no se ha mentido en nada. Se ha colaborado con la justicia y no se ha tapado nada", subrayó.



Sobre la causa que investiga los presuntos abusos en el Seminario de Paraná, se limitó a decir que espera que "se resuelva rápidamente".



Programa para seguridad de los niños



"Estamos trabajando bien. Ahora, a los seminaristas, desde hace unos años, se les realiza un psicodiagnóstico. Hemos empezados a instrumentalizar algo que el año que viene tendrá mucha fuerza y que se llama `ambientes seguros´, que es un protocolo que lo ha hecho Estados Unidos, que es una gran campaña en colegios, parroquias y aquellos lugares donde hay menores", comentó respeto al programa para seguridad de los niños.



"Es difícil reconocer a un pedófilo y hay toda una primera parte teórica donde se busca advertir sobre los perfiles de las personas pedófilas y después pone normas muy estrictas que hay que vivir en un colegio. Por ejemplo, no se puede estar con un menor con puertas cerradas, tienen que estar vidriadas. Esto ya está pero vamos a aplicarlo con fuerza en 2017 en todos los ámbitos. Donde también se le pautan normas a curas y catequistas", adelantó.



Mensaje pastoral



Monseñor Puiggari, al momento de brindar un mensaje pastoral, al dirigirse "al cristiano, al que tiene fe, le diría: el Niño Jesús que nace en el pesebre nos renueva la esperanza y nos renueva la alegría. Esa esperanza y esa alegría del cristiano se va a dar en la medida que ese niño que nace pobre en el pesebre, lejos de los lujos, nos está interpelando para descubrir a Jesús en los hermanos nuestros que más necesitan, los que están en la droga, que no tienen el pan, el techo. Las tres T que decía el Papa: Techo, Trabajo y Tierra".