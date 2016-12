Preocupa la salud de Reutemann: fue intervenido quirúrgicamente en EEUU

Carlos Reutemann, subcampeón mundial de F1 en 1981, atraviesa tiempos difíciles. El ex piloto y senador argentino sufre una dolencia biliar de la que se recupera en Estados Unidos. Su entorno familiar no ha aportado muchos datos sobre su enfermedad y solamente afirman que está en plena recuperación tras una operación quirúrgica.



Senador nacional de la provincia de Santa Fe, Carlos Alberto Reutemann, debió viajar a Estados Unidos a principios de noviembre, pero la información se empezó a filtrar por las redes sociales hace sólo algunos días. Si bien su entorno familiar no ha aportado muchos detalles, se sabe que el "Lole" padece una afección biliar.



Consultado por el particular, el propio Reutemann solamente ha dicho "estoy en una recuperación larga y lenta". Por lo pronto, el Senado Nacional de Argentina le ha otorgado a Reutemann, de 74 años, una licencia especial por 60 días, así que retornaría a sus funciones políticas a principios del próximo año. Las redes sociales se han volcado con el piloto y, mediante el Hashtag #FuerzaLole, sus fans le dan su apoyo con el deseo de una pronta recuperación.



La trayectoria de Reutemann dentro de la F1 está plagada de agridulces. Sus comienzos se remontan a 1972, cuando corrió para Brabham hasta 1976. Ese mismo año fichó por Ferrari, para sustituir al accidentado Niki Lauda, y compitió para el conjunto de Maranello hasta 1978. Luego se sumó un año a Lotus y en 1980 pasó a Williams, donde logró el subcampeonato de 1981. Se retiró de la categoría reina en 1982. En toda su trayectoria participó en 146 Grandes Premios, en los que cosechó 6 poles, 6 récords de vuelta, 12 victorias, 13 segundos puestos y 31 terceros.