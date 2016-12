Internaron a José López por un cuadro depresivo

El ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, detenido desde junio y procesado por enriquecimiento ilícito, fue internado hoy en el Hospital de la Cárcel de Ezeiza, afectado por un cuadro de depresión, según informaron fuentes del Servicio Penitenciario.



López habría quedado muy afectado al recibir la noticia de que sus familiares no iban a ir a visitarlo durante esta Navidad, lo que motivó que se evaluara su estado psicológico, según informaron a esta agencia fuentes de la investigación.



El ex funcionario está alojado desde este mediodía en el pabellón psiquiátrico del Hospital Penitenciario Central, donde llegó 72 horas después de que la Sala II de la Cámara Federal ratificara su procesamiento con prisión preventiva.



Este Tribunal confirmó también el procesamiento de María Amalia Díaz, esposa del ex funcionario, y de los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, presuntos testaferros del hombre que durante 12 años ocupó la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.



El ex funcionario resultó arrestado con casi nueve millones de dólares en bolsos que pensaba depositar en un convento en la localidad bonaerense de General Rodríguez.



Antes de esta iternación, López se hallaba detenido en el pabellón sexto del complejo penitenciario de Ezeiza, donde también se encuentra Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la administración kirchnerista.