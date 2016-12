Rechazan designaciones del Procurador García por no cumplir con la Constitución

La Dra. Susana María Paola Firpo, Jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, resolvió declarar la Inconstitucionalidad la Resolución N° 100/2016 de la Procuración General de la Provincia, de fecha 9/6/2016, y del art. 34 de la Ley de Ministerios Públicos N° 10407.En los considerandos del fallo, FirpoEn lo medular de la sentencia, la Jueza de Garantías considera queDice Firpo: "emerge evidente e incontrastable que la Constitución en modo alguno autoriza al señor Procurador General de la Provincia a otorgar funciones propias de los fiscales a personas -por más que posean título de 'abogado' y cuya idoneidad o aptitud para el cargo no entra en modo alguno en discusión-, que: llámese, de suspensión de proceso a prueba, imposición de medidas coercitivas etc.-, situación que vulnera la Constitución Provincial porque 'delega funciones' propias que se han instituido en cabeza de determinados funcionarios habida cuenta que sobre los mismos recaerán derechos, obligaciones y responsabilidades funcionales."Al concluir los considerandos de la sentencia,y de los cargos creados legalmente a tales fines".La resolución N° 100/2016, de fecha 9 de junio del año 2016, dictada por el señor Procurador General de la Provincia, la comunicación cursada por correo electrónico por la Dra. Fernanda Rufatti en fecha 19/12/2016 a la O.G.A. en el Legajo N° 5521 -y presentada por escrito-, los artículos 45, 103 inc. 2, 175 incs. 16, 180, 182, 193, 197, 207 y ccdtes. de la Const. de E. Ríos y, la presencia de los; y,Susana Ma. Paola FirpoJueza de Garantías Nº 1