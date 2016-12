Empresas firmaron convenios con Nación para incorporar programadores

El Gobierno Nacional puso en marcha el programa "111 mil, aprendé a programar", que promueve la capacitación y la inserción laboral de jóvenes de todo el país en la industria tecnológica, fundamentalmente en empresas de software, desarrollo de aplicaciones y vinculadas con servicios de informática.



El programa, gratuito y de alcance nacional, busca formar en los próximos cuatro años a 111.000 jóvenes (100.000 programadores, 10.000 profesionales y 1.000 emprendedores tecnológicos).



"Como planteamos en el Plan Productivo Nacional, necesitamos transformar a la Argentina en una economía desarrollada, de pleno empleo, con salarios altos y de calidad. Esto requiere cada vez más gente calificada y capacitada para aportar su valor en las industrias que más van a crecer en los próximos años en el mundo y en la Argentina, como la industria o la economía del conocimiento, como se denomina a aquellos sectores vinculados a las herramientas de la información y comunicación, software o servicios empresariales con uso intensivo de informática", señaló Francisco Cabrera, ministro de Producción.



"Nosotros queremos como piso tener 111 mil profesionales, programadores y emprendedores, pero el techo no existe. No hay límite a lo que podamos hacer los argentinos en esta área, en esta industria. Realmente para mí es un enorme proyecto, pero más que nada, una enorme alegría. El principal objetivo es terminar con la pobreza. Porque no hay pobreza más grande que la imposibilidad de generar nuevas ideas, nuevas soluciones. Y la principal función de este proyecto, es buscar nuevas soluciones a viejos problemas", señaló Esteban Bullrich, ministro de Educación.



El programa 111 mil se inscribe dentro del Plan Productivo Nacional, bajo el eje de mejora del capital humano y la productividad laboral en el marco de una estrategia coordinada para acelerar el crecimiento de la Argentina y crear más empleos de calidad.



Este programa, gratuito y de alcance nacional, busca formar en los próximos cuatro años a 100.000 programadores, 10.000 profesionales y 1.000 emprendedores tecnológicos para cubrir la demanda laboral de las empresas del sector, uno de los que más crece y exporta de la Argentina, así como a aquellos que quieran generar su propio emprendimiento. En una segunda etapa, también incluirá capacitación en los rubros de post producción, edición y animación del sector audiovisual.



La iniciativa -que se realiza con la participación de los Ministerios de Producción, Educación y Deportes, Trabajo, Modernización y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - está dirigida a jóvenes que tengan el secundario completo, y los capacita en herramientas de desarrollo de software para diferentes usos. La primera cursada comenzó en agosto de este año.



La capacitación, coordinada por el Instituto Nacional de Educación Técnológica (INET), dura dos cuatrimestres, se cursa en instituciones acreditadas de todo el país y otorga un certificado oficial de "Analista del Conocimiento", avalado por el Ministerio de Educación.





El sector de Servicios Basados en el Conocimiento





Se trata de uno de los más dinámicos de la producción nacional y con mayores expectativas de crecimiento en todo el mundo. En la Argentina, el sector crece año tras año en empleo, producción y facturación, y exporta aproximadamente 6.500 millones de dólares anuales: es el segundo que más divisas hace ingresar al país.



Actualmente emplea a 90.000 personas y se estima que hoy tiene una demanda para cubrir 45.000 nuevos empleos de calidad y bien remunerados.



El programa ya comenzó a dictar los cursos a jóvenes en 82 escuelas de 13 provincias. En junio de 2017 estos primeros alumnos estarán en condiciones para rendir la certificación. A su vez, 200 empresas del sector ya firmaron un compromiso de empleabilidad para incorporar a los primeros egresados.