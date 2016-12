IOSPER llama a médicos de Gualeguaychú "a trabajar para la seguridad social"

Tras el encuentro con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) con representantes de obras sociales y prepagas para tratar de solucionar los conflictos con el Circulo Médico de Gualeguaychú, que afectan directamente a los afiliados, el presidente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, afirmó que "si no se llega ningún acuerdo, inscribiremos a los médicos de ese departamento que quieran trabajar para la seguridad social, manteniendo los valores arancelarios y los convenios que tiene Femer, pero, por sobre todas las cosas, para que no dejen desamparados a sus vecinos, brindándoles atención médica".



En rigor, el encuentro giró en torno a los problemas que tienen las obras sociales por las prestaciones con el Circulo Médico de Gualeguaychú. Al respecto, Cañete señaló que en la reunión se le pidió a Femer que genere un encuentro entre las partes, para tratar de encontrar una solución a la grave situación que afecta a los afiliados de todas las obras sociales y prepagas. "Queremos que los representantes del Circulo se reúnan con Iosper y las demás obras sociales y prepagas, pero, además, decidimos convocar a los médicos de ese departamento que quieran trabajar para la seguridad social, a inscribirse como prestadores, bajo el régimen establecido por la Federación Médica".



Concretamente, la convocatoria es para los profesionales médicos del departamento Gualeguaychú, que quieran trabajar para obras sociales y prepagas, manteniendo los valores arancelarios y los convenios que tiene Femer. "Todos aquellos que quieran trabajar para la seguridad social, por fuera del Circulo Médico de Gualeguaychú, podrán inscribirse", anunció.



El titular de Iosper aseguró que "si no hay compromiso del Círculo para resolver la situación, entonces nos veremos en la obligación de convocar a prestadores que deseen trabajar con la seguridad social, respetando los convenios de Femer y, por sobre todas las cosas, para que no dejen desamparados a sus vecinos, brindándoles atención médica".



Villalba: "una reunión muy positiva"



En tanto, el jefe del Departamento Convenios de Jerárquicos Salud, Mauro Villalba, explicó que "la reunión fue muy positiva, porque pudimos darle tratamiento a una temática común, y, por otro lado, pudimos manifestar nuestro apoyo a la Federación Médica de Entre Ríos, que nos brinda atención en toda la provincia, sin ningún tipo de inconvenientes".



Villalba aclaró que actualmente, el único problema que tienen las obras sociales y las prepagas por las prestaciones, es con el Circulo Médico de Gualeguaychú. Por eso, "para nosotros, la reunión fue muy positiva. Todos los financiadores, Jerárquica Salud, Federada Salud, Amur, Sancor Salud y ACA Salud, acompañamos la propuesta que ha realizado el Iosper, a través de su presidente, Fernando Cañete, de abrir la adhesión a profesionales del departamento Gualeguaychú para trabajar por la seguridad social".



El directivo de Jerárquicos afirmó que "de no mediar una resolución en lo inmediato con el Círculo de Gualeguaychú, avanzaremos en esta alternativa, abriendo la adhesión voluntaria a quienes quieran trabajar con los financiadores y entiendan lo que es un sistema de salud, donde hay tres partes fundamentales: el afiliado, los prestadores y los financiadores".



Villalba adelantó que existe la posibilidad de efectuar una reunión en Paraná el 27 de diciembre, de la que participarían representantes de los financiadores, de Femer y del



Círculo Médico de Gualeguaychú, mientras que el 28, podría concretarse en Gualeguaychú otro encuentro, con directivos de algunas de las clínicas más importantes para tratar de avanzar en una vía de solución al conflicto.