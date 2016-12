Diputados de Cambiemos denunciaron a ex directivos de Sidecreer

Los diputados del bloque Cambiemos, Alberto Rotman, María Alejandra Viola, Esteban Vitor y Gabriela Lena, denunciaron penalmente ante el Procurador General de Entre Ríos, Jorge García, a miembros y exmiembros del Directorio de Sidecreer, entre ellos Juan José Canosa y Nelio Calza, por la supuesta comisión de ilícitos que afectan al erario público.



La denuncia penal de los legisladores fue presentada al procurador García para que evalúe si los hechos relatados en la denuncia "son configurativos de ilícitos penales".



Los legisladores apuntan a integrantes y exintegrantes del Directorio de la tarjeta Sidecreer y se menciona puntualmente a "Juan José Canosa, a Nelio Calza y/o miembros del Directorio y/o responsables de la tarjeta Sidecreer que se desempeñaran al frente de la misma en los últimos 10 años, cuyos nombres, matrículas individuales y domicilios seguramente surgirán de la investigación que el Fiscal en Turno seguramente llevará adelante".



Tras aclarar que "no cuentan estos legisladores con toda la prueba de cargo", interesaron a la Fiscalía a que solicite la prueba que indubitablemente incrimine a los responsables de los ilícitos contra el erario público" y al Procurador a que "ordene la investigación correspondiente".



"Los nombrados y otros funcionarios del Directorio de la tarjeta aludida, que han tenido o vienen teniendo participación como responsable de la Sidecreer no podrían justificar sus elevados crecimientos patrimoniales", se lee en la denuncia.



Tras dar cuenta de la costosa remodelación que realizó en su oficina, su poco apego al trabajo, los lujos que se daba y el crecimiento patrimonial.



En la denuncia se recuerda que "los últimos tres meses de 2008 el titular de la tarjeta de créditos del Gobierno provincial, Juan José Canosa, tuvo una altísima exposición y recibió varias denuncias por su 'elevado crecimiento patrimonial no justificados' y fueron poco felices sus declaraciones acerca de los manejos de los planes de ayuda social PAF y PRAF que involucraba a personas de la gestión anterior", lo que motivó "un pedido de interpelación de la Cámara de Diputados a la que Canosa nunca se presentó".



Luego se tilda de "falaces" declaraciones de Canosa, de 2009, sobre el crecimiento de la facturación y del consumo realizado por los usuarios de Sidecreer: "El principal rubro de consumo de Sidecreer "no son los alimentos (como decía Canosa), sino las ayudas económicas", préstamos de dinero en efectivo otorgado por asociaciones mutuales con la Mutual Justo José de Urquiza a la cabeza. Y señalan a modo de ejemplo: "En mayo del 2009 alcanzaron un total de 10.717.903,88 pesos sobre un total de ventas de 23.176.457,50". También calificaron como "falaz" el crecimiento en los consumos de la tarjeta.



En otro tramo de la denuncia los diputados se refieren al incremento de la planta de personal de Sidecreer, a la duplicación de áreas, a la inauguración de nuevas oficinas de atención al público en un local de calle Urquiza y a un polémico convenio con Carrefour.



"Otro mal negocio de Canosa con la tarjeta habría sido abandonar el sistema de Ticket por las tarjetas sociales a los poseedores de bonos, lo cual representó una merma mensual de ingresos a la tarjeta",



En la denuncia también se hace referencia al "mal funcionamiento del Directorio", se menciona que solicitaba que les firmen las actas "a libro cerrado" en 2008 y, por otra parte se hace referencia a irregularidades en la licitación de Servicios de Correos para la distribución de los resúmenes a los socios de Sidecreer.



Más adelante se hace referencia al "negocio de la Mutual Urquiza", que no beneficia a Sidecreer y perjudica notablemente a quienes toman créditos.



"La entrada de las mutuales, las contrataciones de servicios a cualquier precio y el despilfarro convirtieron un imperio en una catástrofe económica, esta situación fue advertida en informes llegados a distintos despachos e informes periodísticos", se lle en la denuncia, en la que también se hace referencia a Walter Grenón, de la Mutual Urquiza



En el escrito se indica que "Sidecreer SA fue una empresa creada por Sergio Montiel para establecer un sistema financiero sin intermediación para empleados de la administración pública provincial, de los entes autárquicos, de los municipios adheridos, como así también para los pasivos provinciales".



"El entonces Gobernador radical eliminó los códigos de descuentos de las mutuales y generó el monopolio para la firma que fundó. Un imperio estatal. El primer presidente fue Yontob Benmelej, que falleció este año", se añade.



Para los diputados de Cambiemos, "lo único que cabe para saber qué sucedió con la tarjeta es recorrer su historia de despilfarro y entrega".



"La entrada del negocio de las mutuales la habilitó el titular en la gestión de Jorge Busti, Nelio Calza, y la amplió y profundizó su sucesor Juan José Canosa en el gobierno de Urribarri", se señala.



"Tampoco es ajeno a esto que ambos funcionarios estuvieran sospechados por su rápido y enorme crecimiento económico y patrimonial. Tampoco se debe descartar el hecho que quien fuera su gerente comercial y financiero, Pablo Terra, terminara siendo uno de los que presta a la tarjeta a través de la Mutual 10 de Abril y que su salida como funcionario se haya hecho en el más sospechoso silencio".



"Los malos manejos, dilapidar los fondos públicos, convenios perjudiciales, usura a través de las mutuales, irresponsabilidad y desastrosa administración llevaron a Sidecreer a la ruina. Lo más grave es que esto fue advertido con insistencia, que nadie del oficialismo ni de la oposición tomó la posta para interesarse por este tema, en el que los más perjudicados han sido los trabajadores que han sido esquilmados por la usura en beneficio de unos pocos y hoy pierden muchos beneficios de la misma", se indica luego.



En otro párrafo se hace referencia a la falta de respuesta a un pedido de informe que el diputado Rotman le presentó al gobernador Gustavo Bordet, lo que ocasionó que los legisladores denunciantes "no cuenten con toda la información al respecto". (APFDigital)