Villa Libertador San Martín prohibió la compra, venta y uso de pirotecnia

El intendente Raúl Casali, recordó que, según la Ordenanza 1322/15, está prohibido todo uso de pirotecnia, así sea sonora o no. De la misma manera indicó que existen multas muy severas para aquellos que comercialicen los productos de forma ilegal.



"Estamos poniendo en vigencia y aplicando esta normativa que prohíbe el uso de pirotecnia. La primera medida que hemos llevado a cabo fue enviar la ordenanza a los comerciantes locales, para que no compren estos productos ya que tanto el uso como la venta, están prohibidos", explicó el presidente municipal.



Respecto a lo que establece la norma, informó que: "Prohíbe el uso tanto de la pirotecnia sonora como aquella que no tiene ruido, ya que en ambos casos existe una combustión que significa un riesgo de incendio".



Además, hizo referencia a la excepción que contempla la ordenanza aunque aclaró que no es fácil acceder a ella: "Prevé una excepción para las instituciones, pero para acceder a la misma existe un requerimiento riguroso que exige, entre otros requisitos, un control profesional y la garantía de que la pirotecnia será sin estruendo. Esas situaciones serán evaluadas en el momento que alguna institución lo requiera".



Por otro lado, Casali destacó el trabajo conjunto que están llevando a cabo con la protectora local y los bomberos voluntarios: "La campaña la estamos realizando en conjunto con la Asociación de Bomberos Voluntarios y la Asociación Civil Conciencia, tratando de concientizar a la población acerca de cómo la pirotecnia puede afectar tanto a las mascotas como a los niños con distintas lesiones. Queremos evitar accidentes y situaciones riesgosas e incentivamos a festejar de otra manera: en familia y sin tener que lamentar daños".



Finalmente remarcó que la ordenanza estipula multas más severas para aquellos que comercialicen con pirotecnia: "Las sanciones son más elevadas para la venta que para el consumo de pirotecnia. La ordenanza está disponible en la página web de la municipalidad, donde están los detalles más precisos". (El Observador)