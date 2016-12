El Sanatorio AGOS ya fue habilitado

Los integrantes de la Cooperativa de Trabajo "Luis Jeannot Sueyro", podrán celebrar tranquilos, porque la noticia que se dilataba llegó: "habilitaron el funcionamiento del sanatorio".



El presidente de la Cooperativa Telmo Martínez, recibió la noticia a través del Diputado Bahillo, quién le comunicó que finalmente se había logrado la habilitación.



"Fue un momento de mucha emoción para quienes nos encontrábamos en la clínica porque parecía que nunca lo íbamos a lograr" relataban.

"Es una sorpresa todo esto porque luchamos tanto por la habilitación, que ahora cuando nos confirmaron no lo podíamos creer, por lo que el primer objetivo está cumplido".



"Fue todo muy emocionante, y en la reacción inmediata quedamos sin palabras por la gran emoción. Inmediatamente fuimos a contar la gran noticia. Fue una etapa muy dura que nos provocó desencanto, porque no se podía resolver la situación" indicaron.



A partir del lunes próximo el sector administrativo comenzará a funcionar normalmente, acordando con los médicos, Obras Sociales y con los diferentes sectores para tener un normal comienzo, en una fecha estimada que podría ser en la primera quincena de enero.



Terapia intensiva: ¿dentro de dos meses?



Telmo martìnez, presidente de la cooperativa habìa manifestado que "lo que se habilita son las las áreas de Cirugía, Farmacia, Internación menos la Terapia Intensiva que deberá quedar para más adelante", lamentó y explicó que "esto es así porque Salud nos exige tener respiradores y otros elementos en las camas instaladas de Terapia y por ahora el sanatorio solo cuenta con dos, a los que además debemos hacerles un mantenimiento".



"Contratar dos respiradores más y las bombas necesarias es algo que no estamos en condiciones de afrontar en este momento", reconoció.

Anticipó, finalmente, que "lo que vamos a hacer es reabrir sin la Terapia Intensiva por el momento y comenzar a trabajar y, en un plazo de quizá dos meses, intentaremos ver si estamos en condiciones de adquirir o alquilar esa aparatología que nos exigen". (Máxima Online)