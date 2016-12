Human Rights Watch pidió por la liberación de Milagro Sala

"Tengo el honor de dirigirme a su excelencia con el propósito

de instarlo respetuosamente a adoptar medidas para asegurar la

inmediata liberación de la prisión preventiva de Milagro Sala, a

la luz de la reciente decisión adoptada por el Grupo de Trabajo

sobre la Detención Arbitraria, de la ONU", señala la nota.

Vivanco solicitó también al Gobierno que presente "una

propuesta legislativa para modificar la definición de ´sedición´

en el Código Penal, con el propósito de prevenir que este tipo de

casos ocurran en el futuro".

En este sentido, el activista recordó que la líder de la

agrupación Tupac Amaru fue detenida en enero bajo esa figura penal

"por participar en una manifestación pacífica en el centro de San

Salvador de Jujuy".

Al respecto, precisó que "según consta en documentos judiciales

analizados por Human Rights Watch, se acusó a Sala de ´gestos´ y

´arengas´ para incentivar a otros a ´acampar´ y ´obstaculizar´ el

tránsito, provocando una ´alteración del orden público´", pero que

"la Fiscalía no argumentó que se hubieran producido incidentes

violentos durante esa protesta".

Según indicó Vivanco, "los cargos contra Sala por participar en

una manifestación pacífica violan el ejercicio de la libertad de

expresión" y los señalamientos en su contra "aun si fueran

ciertos, no constituyen ´sedición´ conforme a ninguna definición

legítima de este delito".

Además, le recordó al Presidente que en la reunión que

mantuvieron en julio pasado en Buenos Aires mencionó que "el

delito de sedición está definido de manera excesivamente amplia en

el Código Penal de la Argentina, y esto facilita su uso para

limitar gravemente el ejercicio de la libertad de expresión".

Vivanco señaló que el 29 de enero la Justicia revocó la

detención preventiva contra Sala por el cargo de sedición pero que

"no fue liberada porque, el mismo día, otro juez dispuso su

detención preventiva" en otro caso "por los delitos de

´extorsión´, ´asociación ilícita´ y ´defraudación en perjuicio del

Estado´".

"El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU

concluyó que el sistema judicial de Jujuy utilizó acusaciones

consecutivas para mantener encarcelada a Sala y no justificó

adecuadamente su detención preventiva", agregó el activista.

El director de Human Rights Watch valoró que el Gobierno haya

invitado al Grupo de Trabajo y a la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos a visitar la Argentina para analizar más

detenidamente el caso de Sala pero advirtió que "estas visitas no

sustituyen -ni pueden permitir postergar- las medidas que su

Gobierno debe adoptar para cumplir a la mayor brevedad con la

decisión del Grupo de Trabajo".

Además, sostuvo que "no resulta convincente" y que fue

"verdaderamente desafortunado" el argumento esgrimido por Macri

cuando, al ser interrogado por la situación de Sala, afirmó: "A la

mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad

de delitos importantes que se habían cometido por parte de Sala".

"Sabemos que Sala está siendo investigada por varios delitos,

incluidos presuntos actos de corrupción, amenazas y tentativa de

homicidio. Es evidente que, al igual que cualquier otro ciudadano,

Sala debe ser investigada por la presunta comisión de estos

delitos. Sin embargo, estos señalamientos no son suficientes para

justificar la prisión preventiva de Sala", añadió.

En este sentido, indicó que "según estándares internacionales

de derechos humanos, la prisión preventiva debe justificarse sobre

la base de un riesgo cierto de que el acusado eluda la justicia,

obstaculice la investigación judicial o suponga un peligro

concreto para otras personas, y no per se por la gravedad de los

delitos bajo investigación".

"Si bien reconocemos las dificultades prácticas que plantea la

estructura federal de gobierno en este caso, su gobierno tiene la

responsabilidad jurídica de adoptar todas las medidas a su alcance

para asegurar que Sala no permanezca detenida arbitrariamente",

sostuvo Vivanco en otro tramo de la carta.

Finalmente, señaló que el Gobierno "merece un amplio

reconocimiento por la firme posición que ha adoptado en materia de

derechos humanos, en especial ante la grave situación que afecta a

Venezuela".

"Argentina podría seguir jugando un importante papel en el

campo de los derechos humanos a nivel global, pero para que este

rol sea desempeñado con la mayor credibilidad y legitimidad es

preciso que su gobierno colabore de forma plena con las decisiones

de los organismos internacionales de derechos humanos", concluyó.



