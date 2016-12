Bordet se reunió con productores e industriales del sector arrocero

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

A buscar entre todos "soluciones comunes para sea sostenible y rentable la producción de arroz" se comprometió el gobernador Gustavo Bordet en San Salvador en el marco de un encuentro con productores e industriales del sector quienes le plantearon el impacto de la tarifa eléctrica en la estructura de costos de producción de esta cadena de valor.



Infraestructura vial y créditos blandos fueron parte del temario abordado. El mandatario inauguró además viviendas para 26 familias de esa localidad y entregó aportes al municipio.

"Tuvimos dos reuniones, una con productores de arroz y también el sector industrial donde analizamos distintos temas que tienen que ver con las condiciones de producción y de cómo podemos aportar desde la provincia para que estructuralmente pueda ser sustentable y rentable la producción de arroz, habida cuenta de lo que genera en producción, empleo y desarrollo en toda esta zona y también en otros departamentos de la provincia", expresó el mandatario provincial.



El gobernador Gustavo Bordet informó que "volveremos a tener otra reunión con la empresa provincial de Energía el lunes que viene para poder ver distintas alternativas para que el costo energético no impacte tanto en la estructura general de costos".

Para lo que tiene que ver con financiamiento a través del agente financiero de la provincia, que es el Bersa, "estará también en esa reunión que mantendremos el día lunes en Paraná, el presidente de la institución, como así también el ministro de Economía".



Por otra parte, Bordet explicó sobre los caminos rurales que "venimos de una emergencia muy grande, en el primer trimestre del año, no pudimos trabajar prácticamente porque llovía recurrentemente y ahora nos dio un respiro y estamos trabajando". Tenemos un "fuerte compromiso de trabajar los caminos, que son muy necesarios" expresó.



El presidente de la Asociación Plantadores de Arroz de Entre Ríos, comentó que hubo una reducción en la superficie sembrada y detalló los problemas que actualmente atraviesan los productores. "Las hectáreas sembradas van a ser unas cuatro o cinco mil hectáreas menos. Vamos a estar en 60.000 hectáreas aproximadamente."







Señaló que debido a los aumentos en las tarifas de energía, muchos productores hoy se ven obligados a volver a utilizar energía fósil y motores diesel en lugar de utilizar motores eléctricos para irrigar los campos: "hoy nuestro mayor problema es la tarifa para los riegos con motores eléctricos, que ya están igualando a los riegos con energía fósil. Se hizo mucha inversión en tendido eléctrico, desde el gobierno provincial y nacional, y los productores hicieron inversiones en sus cambios de motores, en cambios de bombeos."



"Necesitamos una financiación. Que se prorroguen los pagos del uso de la energía que vamos a tener ahora en diciembre, enero y febrero, para que sean después de que levantemos la cosecha. No pedimos no pagar, ni subsidiar, si no que se prorroguen los pagos." Por eso, Müller agradeció que el gobernador haya visitado la sede de la institución y se hayan podido plantear las inquietudes y necesidades del sector. "Me parece que de esa forma tenemos que trabajar" concluyó.



Por su parte, desde la Federación Agraria de Entre Ríos, además de la situación que representa la tarifa de energía, también le plantearon al gobernador, la problemática de la red caminera provincial en la zona, particularmente la red rural, así como la dificultad que presentan los pequeños y medianos productores para acceder a mecanismos de financiación como poseen los grandes productores.



Finalmente, Federico Badea, en representación de la Cámara de Industriales Arroceros, se mostraron muy conformes con la invitación y destacó que "Estos encuentros son muy positivos, muy necesarios. Debería ser algo común poder encontrarse mano a mano con quienes tienen los compromisos y la responsabilidad de dirigir los destinos de actividades provinciales. Vinimos a mostrar la situación presente del sector. Una necesidad que presentamos es reinstalar los reintegros al arroz elaborado, realizando gestiones ante el Ministerio de Agroindustria a nivel nacional". También destacó la importancia que representan para todo el sector arrocero proyectos de inversión como los puertos de Ibicuy y Concepción del Uruguay, y el río Mandisoví.





Situación de la siembra de arroz en la provincia

Según datos proporcionados por el sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, finalizó la siembra de arroz en la provincia, superficie que se estima rondará las 64.000 hectáreas para este ciclo agrícola.

La mayoría de los lotes cultivados con arroz se encuentran en pleno macollaje, existiendo dos extremos: las últimas hectáreas sembradas están en la fase de emergencia y las implantadas en fechas tempranas casi han llegado a la etapa de diferenciación de la panoja.

Asimismo, destacan que el incremento de la temperatura ha beneficiado al cereal y se estima que la generalidad de las hectáreas cuenta con una condición calificada desde buena a muy buena.





Presencias

Estuvieron presentes en la reunión, el presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz de Entre Ríos, Héctor Muller; el titular de Federación de Entidades Arroceras de Argentina, Jorge Paoloni; el intendente de San Salvador, Marcelo Berthet; el ministro de Producción, Carlos Schepens; los secretarios de Producción Primaria, Martín Barbieri y de Energía, Raúl Arroyo; el subsecretario de Industria, Mario Acuña; el subdirector de Vialidad, Néstor Kemerer; los senadores provinciales Lucas Larrarte y Ángel Giano; la diputada nacional, Carolina Gaillard.





Entrega de viviendas

En el marco de su visita a la localidad, el gobernador Gustavo Bordet inauguró 26 nuevas viviendas del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda en San Salvador, cuya inversión ascendió a más de 17 millones de pesos.



En el acto de entrega de viviendas, el gobernador Bordet, recordó que es su cuarta visita a la localidad en el año desde que está en función y la segunda para entregar viviendas, anunció que se construirán 24 viviendas más en un terreno donado por el municipio, las que se licitarán en los primeros meses de 2017.



Por su parte, el subsecretario del Interior de la Nación, Juan Carlos Morán, dijo que "gestos y señales como estas, donde en conjunto, aun de distintos orígenes y distintos partidos políticos, un gobierno municipal, provincial y nacional se unen para trabajar en conjunto como en esta obra por ejemplo que se realizó con fondos nacionales y provinciales y el apoyo del municipio con el terreno".

Aseguró que es en conjunto, "cuando la política se junta que da soluciones concretas" y destacó, "lo bien que terminadas que están las viviendas".



En la ceremonia, el gobernador le entregó al intendente Berthet de una constancia de transferencia de fondos de un millón de pesos para la construcción de cordón cuneta de varios barrios de la localidad.

También entregó fondos para solventar gastos del sexto encuentro de teatro, a telón abierto, así como 396.372 pesos destinados a la compra de equipamiento y materiales para la construcción de la estructura básica para el funcionamiento de la feria de producción local, a través del Ministerio de Desarrollo Social.

Por último, el gobernador y el intendente recorrieron obras en el barrio La Tranquilidad.