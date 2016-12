Se pospuso el tratamiento de la venta de edificios municipales

En la sesión ordinaria se este jueves, el bloque oficialista pidió tratar sobre tablas la autorización al Ejecutivo para vender inmuebles del Estado Municipal. Se trata del edificio del ex Banco Municipal donde funciona la Defensoría del Pueblo, el edificio de AFIM y el inmueble de calle Alem donde funciona la dirección de tránsito. El bloque Cambiemos junto con el Frente Renovador no reunieron los 10 votos necesarios para tratarla sobre tablas ya que el concejal Santiago Gaitán se había levantado para ir al baño.



La ordenanza pasó para la sesión siguiente que será el 28 de diciembre.



Por otro lado se aprobó por mayoría la ordenanza que declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación" los inmuebles ubicados entre calles Antonio Crespo, Juan Ambrosetti, Raúl Uranga y 3 de Febrero y se autoriza al Ejecutivo a la compra directa. Son los terrenos en los que estará emplazada la nueva terminal de ómnibus de Paraná.



El bloque del PJ aquí votó dividido. Las concejalas Cristina Sosa y Stefania Cora no acompañaron el proyecto, mientras que David Cáceres votó en general pero no en particular. Enrique Ríos y Sebastián Bertoli votaron la iniciativa. (APF)