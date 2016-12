La Reparación Histórica sumará a casi 300.000 nuevos beneficiarios

El anuncio fue hecho esta mañana por el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, al término de un desayuno que el presidente Mauricio Macri compartió en la Casa Rosada con un grupo de jubilados.



Basavilbaso precisó que en enero se incorporarán a la reparación 294.426 jubilados que se suman a los más de 600 mil que ya perciben sus haberes con significativos aumentos gracias a la aplicación de la ley que impulsó el Poder Ejecutivo.



De esta manera, casi 900 mil jubilados y pensionados percibirán sus haberes reajustados con un incremento promedio del 24,9 por ciento, lo que engloba un una cifra de aproximadamente 1.800 millones de pesos.



Además, con el objetivo de agilizar el pago del reajuste de haberes se implementó en todo el país el sistema del expediente electrónico.



Dora Lila Scott, de 82 años, quien fue protagonista del primer caso sustanciado a través de ese procedimiento, participó esta mañana del desayuno que ofreció el Presidente a cinco jubilados en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada junto al titular de la Anses.



En declaraciones a la prensa, Basavilbaso explicó que la implementación del expediente electrónico requirió "un trabajo de coordinación muy fuerte con la Justicia en los últimos dos meses, porque significó llevar acceso tecnológico a todos los juzgados con el fin de desarrollar un sistema común para validar la firma".



Destacó que "poder hacer esta transformación de forma electrónica, con la aprobación del juez con un sólo click en su computadora, significa un cambio de paradigma".



Basavilbaso detalló que los primeros 600 mil jubilados que tuvieron prioridad para ingresar a la Reparación Histórica se definieron por ser mayores de 80 años, por tener problemas de salud y porque cobraban el haber mínimo.



"Estamos muy contentos con el avance de la reparación histórica y en función de los resultados decidimos seguir aumentando los reajustes automáticos", afirmó.



En esta nueva etapa ingresan todos los jubilados y pensionados que tienen entre 75 y 80 años y cuyo reajuste no supera el 30 por ciento del haber.



Los beneficiarios de la Reparación pasarán de cobrar en promedio un haber de 8.405 pesos a uno de 10.319 pesos.



Basavilbaso subrayó, además, que el programa "tiene un impacto muy positivo entre los jubilados que ganan la mínima".



De esta manera, cerca del 45 por ciento de los jubilados que ingresaron a la iniciativa cobrará un valor superior al haber mínimo.



El funcionario informó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) registró en 2016 un "aumento inédito" y terminó el año "con más acciones de las que poseía cuando asumimos".



"El Fondo tuvo una rentabilidad en dólares del 12 por ciento, mientras que el promedio de crecimiento anterior era inferior al 2 por ciento", destacó.



"Esto sucedió porque, tal como propusimos en el debate cuando presentamos el proyecto en el Congreso, el Gobierno apunta a que el fondo de los jubilados vuelva a ser de los jubilados y no se use para financiar otros proyectos", añadió.



"Se le debía más plata a los jubilados que a los fondos del exterior", dijo y resaltó la "decisión del presidente Macri de poner el tema sobre la mesa y empezar a pagar lo que les correspondía".