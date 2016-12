Capacitaron a delegados de la Uocra en seguridad e higiene en el trabajo

Con el objetivo de mejorar las condiciones y el medio ambiente del trabajo en la industria de la construcción de la provincia, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social inició unas jornadas de capacitación sobre seguridad e higiene. La capacitación estuvo a cargo de técnicos en Higiene y Seguridad e inspectores del área laboral y de profesionales del Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos. Estuvo presente además, el director de Trabajo, Silvio Pucheta.El titular del área, Oscar Balla indicó que la idea es "concientizar a los trabajadores sobre las medidas de seguridad e higiene que deben ser cumplidas cotidianamente en sus ámbitos laborales". Consideró muy importante apuntar a la formación, "ya que se trata de una actividad que se encuentra muy expuesta, no solo a las inclemencias del tiempo, sino también a riesgos laborales, por eso lo que buscamos es prevenir los accidentes de trabajo", remarcó.Tras poner a disposición el servicio que brinda el área laboral y solicitar la colaboración de todos para combatir de forma conjunta el trabajo no registrado, el funcionario remarcó que las tareas de capacitación también serán realizadas en distintos puntos de la provincia. "Queremos cuidar a los trabajadores", sostuvo y enfatizó que "se continuará trabajando de manera conjunta con el área sindical para controlar a diario las distintas obras, porque queremos tomar los recaudos necesarios para proteger a los trabajadores".Por su parte, el titular del sindicato, Hugo Zalazar destacó las jornadas porque ayudan a "prevenir, evitar accidentes y reducir riesgos, para cuidar la salud de los trabajadores y mejorar el rendimiento de la obra". Indicó que "la capacitación estuvo dirigida a los delegados, es decir a los cuadros intermedios porque son ellos los que pueden detectar situaciones de peligro y avisar a la entidad gremial, que en conjunto con la Secretaría de Trabajo llevan adelante las inspecciones". En este punto, Zalazar agradeció la realización de las jornadas porque "siempre resulta ser provechoso capacitar a los delegados en seguridad".Alejandro Dachary, integrante del Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos señaló que las jornadas también buscan el intercambio de experiencias, de historias de vida, que "también son herramientas que sirven para prevenir", aclaró. Respecto al cumplimiento de las normas, Dachary advirtió que "somos una sociedad donde habitualmente no se cumplen las reglas por eso la capacitación es tan importante, hay gente que trabaja muy bien y otros que aun necesitan ser formados". Al respecto, comunicó que "la falta de prevención tiene un costo oculto inmenso, porque el empresario que trabaja no prestando los elementos de seguridad o no capacitando a los trabajadores tiene detrás juicios millonarios"