Abrieron el plazo para presentar pruebas en el juicio político a Chiara Díaz

La Cámara de Senadores notificó formalmente al vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Chiara Díaz sobre la admisión del juicio político en su contra y, de esa forma, habilitó un plazo de diez días para la presentación de pruebas en el proceso.



Chiara Díaz fue notificado el lunes de la admisión del proceso en su contra por mal desempeño, por lo que a partir del día siguiente comenzó a correr el plazo de diez días, hasta el 30 de diciembre, para que pueda aportar las pruebas en el ejercicio de su derecho de defensa y fundamentarla. En el mismo período también podrán ofrecer los elementos de cargo los diputados que fueron designados por sus pares para sostener la acusación. Se trata de Diego Lara, Juan José Bahillo (Frente para la Victoria), María Alejandra Viola, Jorge Monge y Ricardo Troncoso (UCR), que oficiarán como una especie de fiscales en el proceso de juicio político.



Luego de ello, el Senado, constituido como corte de justicia, se tomará un plazo de treinta días para evaluar los documentos que se incorporen al proceso.



Así lo resolvió el cuerpo, que también elaboró un reglamento de nueve artículos que va a regir el procedimiento de juicio político contra Chiara Díaz. El reglamento ratifica el derecho de defensa del magistrado, establece que todas las decisiones se notificarán a las partes y que los documentos recabados serán guardados en la Secretaría.



El trámite en el Senado deberá resolverse en 90 días, según lo establece la Constitución Provincial. Para este proceso, el cuerpo estará presidido por Aldo Ballestena (Frente para la Victoria-La Paz), mientras que Nicolás Mattiauda (Cambiemos-Gualeguaychú) fue elegido como subrogante en caso de ausencia.



Chiara Díaz fue suspendido en su cargo el 13 de diciembre pasado, luego de que la Cámara de Diputados, en forma unánime, considerara que había elementos para acusarlo por mal desempeño en el ejercicio de su cargo.



Concretamente se lo acusa por la supuesta utilización irregular de viáticos y por sus reiteradas ausencias de su despacho por los viajes que realiza para dar clases, charlas y conferencias fuera de la provincia.



El dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes, Peticiones y Reglamento de la Cámara de Diputados revela que en los últimos diez años, Chiara Díaz se ausentó de su despacho durante 948 días, "que son prácticamente dos años y medio" si se contara en días corridos, según datos aportados por el STJ. "Fueron licencias con goce de sueldo y autorizaciones para ausentarse de la jurisdicción, por fuera de la feria", se consignó además.



En otro tramo del dictamen de la comisión se remarca que "no es en vano reprochar la actitud de un juez -de la máxima jerarquía judicial que existe en la provincia- que, a sabiendas de que no le correspondía percibir viáticos (más gastos de traslados) para realizar actividades de su vida privada (docencia), sistemáticamente los solicitó y cobró esos fondos y simultáneamente cobró otros fondos (en concepto de honorarios, sueldos, etcétera) para desarrollar las mismas tareas e incluso, en no pocas oportunidades cobró viáticos dobles para realizar un único e idéntico traslado".