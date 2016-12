La Tasa General Inmobiliaria aumentará un 30% en Crespo

Se concretó una nueva sesión del Concejo Deliberante de Crespo. En la ocasión, se aprobó el Proyecto de Ordenanza fijando el cobro de la Tasa General Inmobiliaria correspondiente al 2017, estableciéndose un aumento del 30%.



Esta iniciativa tuvo los votos de los siete ediles del Frente "Crespo Nos Une (UCR-MIV-PRO)", pero no fue acompañada por el Frente para la Victoria, según explicó el presidente del bloque, Javier Fontana, "porque no es el momento de aplicar un incremento de tasas, para los castigados bolsillos de los contribuyentes".



En la misma reunión deliberativa se aprobó el Proyecto de Resolución declarando de Interés Municipal la participación de la Agrupación Folklórica "Lazos de Amistad", en festivales a realizarse en enero y febrero en Paraguay y el Proyecto de Resolución en respuesta a la solicitud realizada por Alicia Wilkenloh de Senger. También se aprobó el Proyecto de Ordenanza, procediéndose a la desafectación y posterior venta de una cesta aérea modelo BL 18 C marca Hidro Grubert y el que dispone efectuar la tercera modificación presupuestaria correspondiente al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 2016.



Por otra parte, se denegó el pedido realizado por la Asociación Bomberos Voluntarios "Centenario de Crespo", quienes habían solicitado un incremento en el porcentaje (pasar del 1% al 1,5%) de lo que el municipio cobra de la Tasa de Higiene y Profilaxis y que se destina a "Defensa Civil". (El Observador)