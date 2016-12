Media sanción para proyecto que modifica la ley de ART

La iniciativa, consensuada entre el Poder Ejecutivo y la Confederación General del Trabajo, obtuvo 48 votos a favor, dos en contra y una abstención.



El expediente obtuvo el respaldo del oficialismo, de gran parte del Frente para la Victoria y del peronismo disidente, mientras que votaron en contra Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) y Jaime Linares (GEN) y se abstuvo Magdalena Odarda (CC-ARI).



El sector ultrakirchnerista del Frente para la Victoria, demostrando la grieta abierta dentro del bloque que encabeza el rionegrino Miguel Angel Pichetto, se retiró del recinto en lugar de votar negativamente.



Entre otros aspectos, el proyecto reduce de doce a seis meses el plazo para que el comisionado consultivo del sistema de ART (integrado por el gobierno, representantes sindicales, empresarios y de las ART) acuerde una nueva ley de Prevención de Riesgos del Trabajo.



Asimismo, se fija la compensación automática de parte de las aseguradoras a las obras sociales por la atención de los trabajadores accidentados, además de la imposición de sanciones a las ART que no cumplan con ese requisito.



Otro de los cambios consensuados establece que, ante una demora injustificada de parte de las comisiones médicas que deben expedirse, cumplido un plazo de sesenta días hábiles administrativos, los trabajadores quedarán habilitados automáticamente a recurrir a la instancia judicial.



Respecto del cálculo del ingreso base, el proyecto establece que se tomará como referencia el último salario percibido por el trabajador, siempre que signifique un monto mayor que el promedio de sus cuatro últimos salarios.



Finalmente, se incluyó en la iniciativa que los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas con empleadores que no contrataron a una ART, no estarán obligados a la instancia previa ante las comisiones médicas.



La presidenta del bloque del PRO, la cordobesa Laura Rodríguez Machado, argumentó que este proyecto ayudará a "flexibilizar los costos de los accidentes laborales" y ponderó que "se logrará reducir la litigiosidad en el sistema de riesgos de trabajo en la Argentina".



Por su parte, el kirchnerista chubutense Mario Pais, pidió "no tenerle miedo a la litigiosidad", pero ponderó algunas medidas nuevas como la posibilidad de que "los trabajadores puedan elegir cuál es la comisión médica que lo debe revisar ante un accidente, si la que está cerca de su trabajo o cerca de su domicilio".