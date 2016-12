"El PAMI pagó en tiempo y forma", dijo Regazzoni

Sociedad Farmacias de todo el país no atenderán desde hoy a los afiliados a PAMI

El titular del PAMI, Carlos Regazzoni, aseguró este miércoles que el organismo "pagó en tiempo y forma a los laboratorios" y que está trabajando "para garantizar que no falten medicamentos" a los jubilados, luego de que cuatro organizaciones que agrupan a colegios de farmacéuticos y farmacias de todo el país anunciaran que a partir de este miércoles "dejarán de atender a los afiliados"."Estamos tratando de garantizar que los laboratorios y las farmacias se entiendan. Es un problema de negociación entre ellos pero no vamos a permitir que eso perjudique al jubilado", sostuvo el funcionario en declaraciones a radio Continental.Este martes representantes de la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFa), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia, la Federación Farmacéutica de la República Argentina y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina denunciaron que los laboratorios "registraban con ellos deudas desde septiembre" y que las droguerías les estaban cortando la reposición de los medicamentos."Para entender lo que está pasando es importante conocer el circuito. Todos los años PAMI firma con los laboratorios un convenio para la cobertura al 100 por ciento de los medicamentos. Las farmacias no participan de esa negociación y uno de nuestros reclamos es que queremos ser parte del convenio porque, en definitiva, somos nosotros quienes le damos el servicio al jubilado", indicó a Télam María Isabel Reinoso, presidenta de CoFa.La farmacéutica describió que "la farmacia vende al jubilado el remedio cubierto al 100 por ciento; en quince días promedio lo tiene que pagar a la droguería", que son las distribuidoras de medicamentos."En ese lapso, los laboratorios -que son los productores de los medicamentos y quienes reciben el dinero de PAMI-, deberían entregar a las farmacias notas de créditos para que nosotros podamos pagar con eso en las droguerías, pero desde septiembre que no completan los pagos", describió Reinoso.Y continuó: "Lo que fuimos haciendo las farmacias es pagar con nuestros fondos a las droguerías, pero muchas ya no tienen ese dinero ni notas de crédito, por lo que algunas droguerías dejaron de entregar. Esto no sólo afecta a los afiliados al PAMI, sino a todas las personas porque las droguerías no reponen sólo los medicamentos de los jubilados sino todos".Tras la reunión mantenida ayer con Regazzoni, las cuatro entidades emitieron un comunicado anunciando que "dejarán de otorgar crédito a los afiliados del PAMI a partir de la hora cero del miércoles 21 de diciembre"."Hay que ver cómo evoluciona el paro, porque muchas veces el jubilado compra en la farmacia de su barrio y el farmacéutico es un profesional de la salud que no va a dejar a la persona sin su remedio", sostuvo Regazzoni.Y opinó que "el paro es una medida muy mala porque genera un enfrentamiento entre sectores que debemos trabajar juntos", en tanto reconoció que "los laboratorios están haciendo un esfuerzo enorme porque nos están haciendo un descuento inmenso para que el PAMI pueda pagar los remedios que los jubilados necesitan".Finalmente, el titular de PAMI aseveró que mantendrá reuniones durante la jornada a fin de "acercar posiciones".