Bordet monitorea el avance de las obras de la nueva planta de agua en Colón

El gobernador Gustavo Bordet mantuvo un encuentro de trabajo con el intendente de Colón, Mariano Rebord, para interiorizarse sobre el avance en las obras de la nueva planta de agua de esa ciudad. Durante el encuentro también analizaron los pedidos que realizó la ciudad turística ante Nación para asfaltado, y realizaron un balance de la última reunión de la Liga de Intendentes Justicialistas en Federal.



"Fue la primer pregunta del gobernador: ¿cómo iban las obras de la planta de agua?", sostuvo al término del encuentro Rebord. El jefe comunal informó que ya se cumplieron los plazos desde que fuera licitada la obra, así que "en estos días tenemos novedades para que en breve la empresa adjudicada empiece a construir", dijo y resaltó que la obra "no entorpece el funcionamiento de la planta normal".



Respecto del plazo, Rebord indicó que la obra estaría "dentro de los 200 días" y que va a permitir "incrementar el agua" de la ciudad. En ese sentido, destacó la importancia de "la nueva toma de agua" que prevé la obra y que "va a beneficiar no sólo a la nueva planta compacta sino a la planta de agua actual".



La obra de agua en Colón "comprende la nueva toma de agua, que recoge el agua del río y la planta compacta, que es la que potabiliza el agua. Que una vez ya instalada y funcionando, prevé aproximadamente entre un 10 un 12 por ciento el aumento de la producción de agua", detalló Rebord, y adelantó que "incluso, está prevista dentro del año, la licitación de la segunda planta que es lo que terminaría una etapa del plan totalizador. Los cinco tanques que ya hicimos con perforaciones subterráneas y las dos plantas compactas de agua".



El intendente reconoció que una vez concluidas las obras "estaríamos dándole ya un número de litros (de agua) considerables a toda la población", e hizo énfasis en el cuidado del consumo de agua: "un gran problema de Colón es la falta de conciencia y de cuidado. Lo que tendría que hacer la gente es ser prudente con el uso del agua", y no descartó la necesidad de instalar "el medidor de agua".



En otro orden de cosas, Rebord explicó que "tenemos presentados dos (proyectos del Plan) Hábitat que prevén asfalto en algunos barrios y recursos para asfalto", y que "sabemos que los municipios del gobierno nacional ya han sido adjudicados y se están licitando". En ese sentido, "contarle al gobernador que estamos siendo, no discriminados, pero estamos lejanos a lo que queríamos nosotros cuando fuimos uno de los primeros que presentamos los planes hábitat de dos barrios", sostuvo, y concluyó: "vemos que los municipios no afines.