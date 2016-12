Tomaron un Municipio para reclamar cajas navideñas y suspenden la atención

Un grupo que se definieron como beneficiarios del plan Focao tomó desde las 8 el municipio neuquino en reclamo de unos bolsones navideños que se los habrían prometido desde la cartera de Desarrollo Social.Las puertas están cerradas al público, que desorientado ante la falta de información, se retiran molestos por la situación. Policías custodian ambos ingresos de la Municipalidad, en tanto que los manifestantes aseguraron que ellos no les negaron la entrada a nadie, publicó"Todos los años nos entregaban bolsones navideños a unas 70 personas que están bajo el plan de Focao y que cobran sólo 150 pesos. Habíamos quedado con Blasco de Desarrollo Social que nos iban a entregar la mercadería y cuando fuimos esta mañana no había nada", dijo la portavoz del grupo Ester Villalobos, una de las referentes del corte de ruta en los puentes la semana pasada que reclamaban bonos a la Provincia.Villalobos dijo que Ana María Luján, anterior Subsecretaría de Desarrollo Social y Derechos Humanos, se había comprometido con ellos para entregarles mercadería. "Hizo un acuerdo que nos iba a empezar mercadería, 80 colchones y 80 frazadas. Nunca nos entregaron nada para la agrupación", agregó.Dijo que no se retirarán hasta que no se les cumpla con lo adeudado.