Los puntos centrales del proyecto de Ganancias

Política El Senado vota hoy Ganancias y Diputados lo convertiría mañana en Ley

Los puntos principales del proyecto de ley que modifica el Impuesto a las Ganancias, que obtuvo anoche la aprobación de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y hoy será debatido en sesión especial, son los siguientes.- Se eleva el mínimo no imponible para los casados con dos hijos a 37 mil pesos brutos ($30.500 de bolsillo) y a 28 mil pesos ($23.200) para los solteros.- Se establecen tres tipos de deducciones: a la ganancia mínima, por familiares y las deducciones especiales.-Habrá beneficios para los trabajadores por viáticos y horas extras, y se establece en un 22 por ciento el monto que pueden deducir los trabajadores radicados en la Patagonia por zona desfavorable.- Se reconocen las horas extras y los viáticos con un límite de deducción de hasta el 40 por ciento, salvo en las actividades vinculadas con el transporte de larga distancia que no tienen límite.- Las remuneraciones especificadas como material didáctico para educadores pueden ser deducidas hasta un 40 por ciento.- Quienes ingresen al Poder Judicial, jueces o empleados, y al Ministerio Público, fiscales, a partir de enero de 2017 pagarán ganancias.- El impuesto al juego fue modificado. El tributo por máquinas fue reemplazado por un incremento a las ganancias de los juegos de azar de 35 al 41,5 por ciento. Además, los juegos de azar pagarán 0,75% por apuesta y los online un 2,5%.- Se mantiene el IVA a los extranjeros que deben realizar su actividad dentro del país.- Se estableció una deducción común a todas las categorías de 51.967 pesos anuales. En el proyecto anterior, esa cifra era de $48.666.- La deducción por cargas de familia se establece por cónyuge en 48 mil pesos, y por hijo de hasta 18 años en $24.432.- La deducción especial multiplica por 3,8 la cifra de 51.967 pesos anuales.- Para los jubilados la cifra no imponible pasó de cinco a seis jubilaciones mínimas, lo que equivale a 30 mil pesos mensuales.- Los alquileres también entran en la deducción hasta el 40 por ciento, tomando como monto máximo casi 52 mil pesos.- El techo del monotributo que estaba en 400 mil y 600 mil pesos anuales pasó a 700 mil y $1.050.000.- Esta ley origina un costo fiscal bruto de casi cincuenta mil millones de pesos que será compensado, en parte, con los nuevos impuestos con los que se recaudarían casi 6.800 millones de pesos.- A ese número se suma un recupero, a través del dinero que vuelve en consumo por la modificación de Ganancias de, por lo menos, 9.000 millones de pesos.- El proyecto establece una cláusula para 2017 según la cual el bache fiscal de las provincias será cubierto por el gobierno nacional a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).