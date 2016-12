Iosper adhiere al asueto provincial: Cómo atenderá la obra social en esos días

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), adherirá los días 23 y 30 de diciembre al asueto administrativo dispuesto por el gobierno entrerriano. Durante el resto de los días no laborables para otros organismos, la atención será normal en las delegaciones de la obra social. El presidente Fernando Cañete explicó que el asueto del 23 y 30 será sin concurrencia de los trabajadores al organismo, y aclaró que todas las delegaciones permanecerán cerradas esos días, por lo que los afiliados no podrán realizar trámites.



No obstante, señaló que del 26 al 29 de diciembre y del 2 de enero de 2017 en adelante, "se reanudará la continuidad de los servicios que brinda Iosper a sus afiliados".



Horarios de atención



Durante enero y febrero, en las delegaciones centrales que funcionan en Paraná y Concordia -Paraná I y Concordia-, el horario de atención será de 7:15 a 14, pero no habrá modificaciones en los demás departamentos de la provincia.



El dato



El asueto en la administración pública provincial será entre el 23 y el 30 de diciembre con la asistencia de guardias mínimas, atención de los servicios esenciales, contables y continuidad de los procesos licitatorios que por su naturaleza no se pueden suspender.