La Municipalidad hará un sitio web educativo en conjunto con UADER

Este martes se realizó una primera reunión entre el municipio y autoridades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) para encarar un sitio educativo. En el encuentro se delineó la manera de llevar adelante el proyecto, donde la casa de altos estudios tendrá la facultad de crear y producir los contenidos y la comuna aportará el sostenimiento de la web. En febrero se delimitará la orientación y los pasos a seguir.



En la sede de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) se realizó un primer encuentro entre esa casa de altos estudios y la Municipalidad de Paraná para avanzar en la creación de un sitio web educativo que dependa de la comuna. En representación del intendente Sergio Varisco, acudió el Secretario de Medios y Comunicación Ciudadana, José Escobar. Del encuentro participaron la decana de la Uader, María Gracia Benedetti; la subsecretaria de Extensión y Derechos Humanos, Rosa Salamone; el secretario de Escuelas Medias, Daniel Richar y la secretaria de Comunicación Institucional, Laura Beneti.



En la reunión, realizada en el despacho de la decana, se avanzó en crear este sitio educativo que tendrá amplios contenidos en beneficio no solo de los estudiantes sino de la ciudadanía en general. De la charla y el intercambio de ideas se delineó cómo planificar el trabajo que será encarado por personal de la Uader, para generar contenidos de calidad para la comunidad y de fácil acceso por medio de la web promocionada a través de la comuna, para que llegue mejor al ciudadano interesado en las más diversas temáticas.



La garantía del sustento científico



La idea -que nació desde la Municipalidad- es seguir avanzando en temas educativos, a los que hoy una comuna no puede estar ajena. Así lo expresó José Escobar, quien agregó que esta iniciativa "significará poner a disposición de toda la población, tanto del ciudadano común, como los distintos niveles educativos, un material pedagógico al alcance de todos. Trabajar con una universidad local es garantizar que los contenidos tendrán el sustento científico que lo valide. Es un esfuerzo de la Municipalidad de Paraná por brindar calidad educativa a los vecinos, alumnos y docentes".



"Esto significará un paso más que da la gestión en un avance en materia de medios, que se inició con la creación del multimedio municipal que proyecta contar con una radio de frecuencia modulada, una editorial y en un futuro un canal de televisión. Ahora se convive con los medios electrónicos y nos parece que esto significa un salto cualitativo para que las nuevas generaciones puedan acceder fácilmente a contenidos valiosos para enriquecerse culturalmente. Que la comunidad educativa se involucre, como en este caso la Uader, nos permite brindar un sitio web respaldado por los estudios de investigadores, docentes y formadores en las distintas temáticas", observó Escobar.



Integración entre comuna y universidad



La decana María Gracia Benedetti señaló que "se empezó a charlar sobre una idea de comenzar la desarrollar un espacio web que estaría trabajado en conjunto con la Facultad de Humanidades a partir de la producción de las distintas carreras y espacios de trabajo y de investigación en las distintas áreas de nuestra universidad. Hay un interés de la Municipalidad de ir desarrollando estos espacios para consultas y materiales educativos y en esa línea se establecieron algunos acuerdos para empezar a trabajar en el desarrollo de este espacio. Vamos a integrar equipos de comunicación de nuestra facultad y con especialistas en los distintos campos disciplinares, como historia, la música, el arte, la geografía, las ciencias sociales, la pedagogía, ya que tenemos una historia muy rica para ponerla a disposición de la ciudadanía".



Precisó que en esta primera reunión "nos estamos integrando, poniendo nuestro personal técnico y los que dispone la Municipalidad y vamos a ir avanzando en la conformación del equipos técnicos para concretar la web".



"Gran parte del costo del desarrollo de este trabajo será por cuenta de la Municipalidad, en el sentido de lo que genere este trabajo, en cuanto a la investigación, sobre los contenidos y el montaje de estos conocimientos en la transmisión y comunicación de ellos", agregó la decana.



Se habló de acordar un cronograma de trabajo, una primera etapa de acordar plazos y en febrero presentar un borrador para establecer la metas puntuales a partir de las cuales se van a estar implementando estos contenidos: "Vamos a trabajar sobre la accesibilidad de los materiales, no para un público experto, sino para consultas diversas de la ciudadanía en general y también para estudiantes de nivel primario, secundario y nivel docente", precisó.



Una oportunidad de mostrar contenidos



A su vez el secretario de Escuelas Medias, consideró que la idea de trabajar sobre un diseño web educativo "tiene que ver con recuperar toda la producción que tiene esta universidad y nuestra facultad en particular sobre contenidos locales y ponerlos a disposición del sitio, a nivel inicial, primario y secundario. Estamos en esta etapa de organización del equipo de trabajo y la idea de que nuestros investigadores, docentes y formadores, es que participen en poner a disposición de toda la ciudad contenidos que son importantes y no están al alcance de todos".



La casa de altos estudios ve a la futura web como una oportunidad para difundir sus conocimientos: "Una de las cuestiones que consideramos clave es que nuestra producción de contenidos locales no ha sido del todo incentivada y muchas veces nos nutrimos de otros centros de producción de contenidos y los propios habitantes de la ciudad no conocen las especies de sus árboles, los nombres de las calles, las historias importantes de la ciudad y será el desafío de producir esa información de alto contenido de calidad, validada y que esté al servicio de nuestra comunidad y enriquecernos culturalmente como sociedad".



Finalmente, se estableció una próxima reunión en febrero, ya con una propuesta más precisa y un borrador de trabajo para avanzar en concretar la web educativa. Los costos serán absorbidos íntegramente por el municipio y la casa de altos estudios aportará el material humano. Se espera tener estos contenidos listos a mediados del próximo año.