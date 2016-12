"Reprogramar tecnicaturas no presume cerrar carreras", aclaran desde el CGE

Gastón Etchepare, vocal del Consejo General de Educación (CGE) señaló que "la continuidad de cohorte 2017 de las carreras de Tecnicatura en Administración Pública y Tecnicatura Superior en Radiología forma parte de las políticas coordinadas en materia educativa desde el CGE, que contempla aspectos territoriales, demanda educativa y laboral, así como la oferta coordinada de diferentes institutos".



Dijo al respecto que "la reprogramación de las tecnicaturas no presume el cierre de carreras ni de cohortes, sino que tiene como objetivo la planificación coordinada para la creación y continuidad de carreras que evite superposiciones y vacantes en diferentes especialidades, promoviendo una organización racional de las carreras" que dependen de los Institutos terciarios y universitarios.



Expresó también que desde hace varios meses "se trabaja en una planificación común que permite establecer la oferta de carreras en la provincia, en un ámbito conjunto del CGE, las universidades y las representaciones gremiales, tarea ya iniciada con Uader, y que el año próximo prevé sumar a la UNER, la UTN y otras universidades, para trazar en conjunto tanto políticas como planificación que cubran las expectativas educativas y demandas laborales".



Se refirió en esos términos a la necesidad de "evitar la superposición territorial de la oferta, coordinando entre los institutos, optimizar el acceso a la educación pública y gratuita, y orientar las carreras de modo de satisfacer las expectativas de los ingresantes sin dejar de tener en cuenta la demanda laboral y las posibilidades de continuar estudios de grado y post grado".



En ese marco el pasado viernes, en horas del mediodía, encabezó una reunieron en la Dirección de Educación Superior del CGE, el propio Vocal, Dr. Etchepare, con la Directora de Educación Superior (DES), Mirta Espinosa, la Rectora del Instituto Superior en Disciplinas Industriales y Ciencias Agropecuarias (ISDICA) de Concordia, Prof. Silvia Molina, los Consejeros y Centro de Estudiantes de la Institución, para puntualizar aspectos de lo evaluado y analizado en los otorgamientos de continuidades de carreras.



Estas carreras en su Resolución de autorización ya tenían prevista su fecha de terminación, respecto de lo cual detalló que "esto obedece a la necesidad de atender a los requerimientos de todos los institutos de la Provincia y la proyección laboral para la cual se forma a sus estudiantes". En este caso puntual, la estructura de gestión del ISDICA tiene un crecimiento de 2 a 7 carreras en pocos años, por lo que explicó que "la reestructuración que sostiene el CGE a través de la DES se basa en una política de reorganización que debe asegurar también, una justa distribución territorial de las carreras".



Evaluó que "deben corregirse en la educación superior de la provincia realidades que no resultan justas, ni equitativas", y señaló algunos ejemplos que "ayudan a comprender esa realidad". Dijo que "hay excesiva oferta de profesores de Educación Física en varios departamentos y la realidad muestra que casi la mitad de ellos se han incorporado como preceptores y no en la especialidad, aunque existe déficit en los departamentos Feliciano e Islas. Maestros primarios han tenido que cubrir cátedras secundarias, por caso en la enseñanza de Lengua, Matemáticas, Física y Química. En contraposición otras especialidades con tecnicaturas y licenciaturas, en institutos y universidades, disponibles en diferentes lugares de la provincia, no alcanzan para cubrir las vacantes de enfermeros y auxiliares de Enfermería" relató a modo de corolario.