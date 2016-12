Dieron de baja el pago del transporte para la colonia de vacaciones del Copnaf

Desde hace siete años el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) desarrolla la tradicional colonia de vacaciones donde poco más de 100 niños y adolescentes entre los tres y los 18 años asisten durante el verano. No obstante, este año las condiciones cambiaron y ya no se podrán concretar como era costumbre.



Sucede que desde la dirección de Copnaf se resolvió recortar el presupuesto y la medida implicó suspender el pago del medio de transporte que trasladaba a los chicos, con lo cual, la mitad de los asistentes se quedaron sin colonia ni actividades recreativas durante el año, debido a que el recorte de gastos abarcó también el convenio que mantenían con el Atlético Echagüe Club, donde practicaban natación dos veces por semana.



La colonia de vacaciones tuvo inicio el pasado lunes 12 de diciembre y participan no más de 50 chicos. Las actividades comenzaron en el Club Palermo, pero las malas condiciones del establecimiento obligaron a los docentes a buscar otro espacio, y acordaron continuar en el Parque Gazzano, hasta tanto se encuentre otro lugar.



"El parque está en muy buenas condiciones, a diferencia de otros momentos en los que vinimos y no se podían usar los juegos ni todo el predio por falta de desmalezado", comenzó contándole a El Diario Alejandra Torres, profesora y coordinadora del programa de deportes.



La docente recordó que en los comienzos de la colonia, el lugar escogido había sido el complejo Escuela Hogar, luego se fueron a las instalaciones del centro deportivo Vida Feliz (recientemente rebautizado como Raúl Ricardo Alfonsín), "pero este año tuvimos que irnos al Club Palermo, donde además nos pusieron cupo", agregó Torres.



"Estuvimos sólo un día y decidimos irnos porque los chicos corrían riesgo, ya que había columnas electrificadas, pastos muy altos, juegos rotos, vidrios y mucha basura dispersa; por eso resolvimos llegar hasta el Parque Gazzano y esperar para ver si seguimos en este lugar o regresamos al club", aseguró.



"Acá las instalaciones están muy bien, la pileta no la podemos usar porque es de la Comuna y hay que esperar a que inicien las colonias municipales; lo que hacemos por ahora son actividades deportivas", detalló.



Sin servicio. Actualmente son alrededor de 50 los chicos de entre tres y 15 años los que pueden participar de la colonia, de lunes a viernes de 9 a 12, bajo la tutela de cinco profesores y dos operadores comunitarios.



Los asistentes son niños que provienen de residencias como Ángeles Custodios y Rivadavia, y chicos que por ahora llegan desde el barrio Paraná V, que está cerca de Parque Gazzano.



"Al no tener transporte quedaron afuera poco más de 50 chicos, que no tienen manera de llegar hasta acá porque viven en Bajada Grande, Anacleto Medina y Gaucho Rivero; incluso, nuestra decisión de ir al Club Palermo se basó en que podíamos invitar a los chicos de Villa Mabel y la Villa 351, lindante al establecimiento", precisó la docente.



El recorte presupuestario en el Copnaf afectó el pago del transporte y un nutrido grupo de niños se quedó sin colonia de vacaciones. "Son chicos con los que venimos trabajando desde hace siete años y ahora los perdimos", lamentó Alejandra Torres; al tiempo que subrayó la importancia de este espacio para el acompañamiento y la contención: "Hay chicos con los que venimos trabajando desde que son pequeños y con ellos establecimos un vínculo muy fuerte, somos mucho más que su profesores", subrayó. Incluso, muchos padres se comunicaron con los docentes para manifestarles su preocupación por esta situación. "A nosotros la única explicación que nos dieron es que era muy caro el transporte y por eso se cortaba el servicio", aseguró.



Sin natación en Echague

El recorte presupuestario que se resolvió aplicar en el Copnaf generó consecuencia que transcienden, incluso, el normal desarrollo de las vacaciones estivales.



Sin transporte tampoco se podrán seguir realizando las clases de natación que se dictaban los martes y jueves por la mañana y la tarde en el Atlético Echagüe Club.



"Tenemos actividades durante todo el año, pero ya no contamos con el convenio que teníamos en el Echagüe y los chicos se quedan sin natación", confirmó la profesora de educación física y coordinadora del programa de deportes.



"Además, esos mismos chicos, cada 15 días, tenían actividades recreativas; ahora, sin transporte tampoco podremos efectuarlas", alertó Torres, recordando los paseos realizados en parques, museos, a las ciudades de Santa Fe, Buenos Aires y al Palacio san José.