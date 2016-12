No habrá asueto para la administración pública nacional, 23 y 30 de diciembre

Ya algunas provincias, como Chubut, otorgaron el asueto administrativo para los días viernes 23 y 30 de diciembre, y Santa Cruz fue más allá, dando también los dos lunes después de las fiestas.



Finalmente se optó por el no. Durante el día, diferentes ministerios esbozaron la idea de que "apenas Presidencia nos comunique algo, avisamos", pero no llegaba la confirmación.



Otras provincias quedaron a la espera de alinearse con la decisión del gobierno nacional, que finalmente llegó a la tarde del día de hoy: no habrá asueto administrativo.



Fuentes del Gobierno explicaron a La Nación que la razón principal es que "se trata de días laborables. Hubo muchos feriados este año y el gobierno nacional considera que hay que ponerle el hombro al país. Hay que trabajar..."



Agregaron que "cada provincia tendrá sus arreglos y sus charlas para decidir si da o no el asueto".