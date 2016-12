Rechazan DNU sobre jubilaciones de excombatientes de Malvinas

Se trata del decreto 1250/16, que observó el artículo que garantizaba un haber no inferior a dos jubilaciones mínimas.



El Frente para la Victoria consiguió firmar un dictamen de rechazo sobre el decreto 1250/16, que promulgó parcialmente la ley 27.329 al observar el artículo 3, que es el que garantizaba un haber no inferior a dos jubilaciones mínimas.



En la reunión, presidida por el diputado de La Cámpora Marcos Cleri, su par del Pro Pablo Tonelli advirtió que la parte vetada "no obsta a la aplicación de la ley", pero los senadores del FpV-PJ Mario Pais y Juan Manuel Abal Medina opinaron que se alteró el espíritu de la norma, que además fue aprobada por unanimidad en el Parlamento.



Fue el segundo triunfo de la oposición en la jornada, dado que minutos antes el FpV, el massismo y el peronista Adolfo Rodríguez Saá habían firmado otro dictamen sobre la invalidez del decreto que incluyó a familiares de funcionarios en el blanqueo de capitales.