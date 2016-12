Investigarán a Claudia Mizawak, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia

Las medidas de prueba

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos será investigada por la Comisión de Asuntos Constitucionales Juicio Político, Poderes, Peticiones y Reglamento de la Cámara de Diputados de la provincia, que hace unas semanas hizo lo propio con el vocal del máximo tribunal entrerriano, Carlos Chiara Díaz, quien será juzgado en el Senado.La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes, Peticiones y Reglamento está integrada por Diego Lara (presidente), Juan José Bahillo, Rosario Romero, Pedro Báez, Marcelo Bisogni, Gustavo Guzmán, Ángel Vázquez, por Frente para la Victoria; Gabriela Lena, Jorge Monge, María Alejandra Viola, Esteban Vitor, por Cambiemos; y Gustavo Zavallo, por el Frente Renovador.Por otra parte, el letrado explicó que los diputados, "resolvieron las medidas de pruebas que solicitarán para investigar la verosimilitud de la denuncia", señaló Londra.para pedir información sobre los vuelos que efectuó la doctora, desde 2008, hasta la actualidad", señaló Londra.El bloque de Cambiemos solicitó en la reunión de Comisión, investigar las razones por las que Claudia Mizawak en su función de presidenta del Superior Tribunal de Justicia,y agregó que "este martes o a lo sumo mañana (miércoles), se notificará a la doctora Mizawak".Los denunciantes de Mizawak refirieron en su presentación a la "existencia de hechos o serias inconductas"."Entendemos que de acreditarse lo expresado por éste (Chiara Díaz), en torno a la cantidad de viajes de la presidente del STJ, que según sus expresiones,en comisión de servicios, podría encontrarse directamente afectada u obstaculizada la asistencia regular a las tareas propias del cargo que ocupa", expresaron Rubén Pagliotto, Guillermo Mulet, Emilio y Jaime Martínez Garbino, Luis Leissa, María Emma Bargagna y Luciano Rotman, entre otros, en la denuncia.el señor Sergio Daniel Urribarri y el señor Raúl Arroyo", lo que constituiría una "incompatibilidad con el ejercicio de la magistratura".El otro dato que se aportó en la denuncia es una "supuesta participación societaria" de Mizawak, junto a su marido Raúl Arroyo, ex presidente de Enersa y actual secretario de Energía de la provincia. Se trataría ?según se cita en la denuncia? de A y M SA.. En presencia de los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político Chiara Díaz sacó el tema. Se trata del caso de Guillermo Smaldone, designado por Urribarri como presidente del Tribunal de Cuentas."Smaldone renuncia porque le informaron que el orden de votos había quedado alterado definitivamente y que él iba a ser declarado mal designado. Entonces renunció y planteó después, con la anuencia del fiscal de Estado (Julio Rodríguez Signes) y el procurador (Jorge) García, que la cuestión era abstracta", denunció el suspendido vocal.La presidenta del STJ ante los dichos de su colega y la presentación formal de pedido de juicio político, dio explicaciones en algunos medios. A continuación lo que dijo:"No tengo, ni tuve, ni personalmente, ni mi padre, ni mi esposo, ni mis hijos, nunca una sociedad con Sergio Daniel Urribarri". "...además de formar una sociedad conyugal por ser mi marido, en el 2003 constituimos una sociedad anónima denominada AyM SA". "No configura incompatibilidad alguna conforme a la legislación vigente".negó que estos existan y recordó que durante la presidencia de Leonor Pañeda se incluyó en el presupuesto del Poder Judicial de la Provincia una partida para gastos de representación y protocolo, y que su disponibilidad depende del presupuesto que vota la Legislatura. "No hay fondos secretos, ocultos o ilegales. No son parte del salario, se rinden al Tribunal de Cuentas en la forma prescripta por la ley"."Para el Tribunal conceptualmente, incluso por la forma en que se rinden ante el Tribunal de Cuentas, nunca fueron denominados gastos reservados, pero sobre todo y lo que he dejado absolutamente negado, es que constituyan sobresueldos en tanto reconocen distinta naturaleza, finalidad y cuantía". "Los montos se ajustan en un todo al régimen legal vigente, no son percibidos mensualmente ni tienen naturaleza salarial".En cuanto a la "supuesta manipulación de la emblemática causa Arralde", tal como se señala en la denuncia; Mizawak hizo referencia a que "tamaña acusación" no la involucra solo a ella sino a todos los miembros del tribunal y al titular del Departamento Judicial y Contencioso Administrativo del STJ. Aseguró que "con inconfesables propósitos" Chiara Díaz "confunde a los denunciantes y a la sociedad toda" y remitió a un informe del secretario Julio César Pérez Ducasse dando cuenta de "un trámite absolutamente regular y ajustado a la normativa vigente".