Inauguraron un estacionamiento para bicicletas en Casa de Gobierno

A partir de hoy, los empleados de Casa de gobierno y los vecinos de Paraná cuentan con una estructura moderna donde podrán estacionar sus bicicletas. El vicegobernador Adán Humberto Bahl y Mariel Ávila de Bordet presentaron a la prensa la iniciativa denominada "Donde entra un auto entran 10 bicicletas", que se trabajó en conjunto entre la Vicegobernación y la Secretaria de Medio Ambiente. Se trata del primero que busca concientizar hacia un cambio de hábitos en los paranaenses, por los beneficios que supone para la salud, para la economía y también por lo que significa en cuanto al cuidado del medio ambiente.Además acompañó la presentación realizada sobre calle México, una de las arterias que rodean la Casa de Gobierno y frente a la Plaza Carbó, el director de Administración de la Secretaría de Ambiente de la provincia, Roberto Zabala junto a diferentes funcionarios provinciales.El vicegobernador Adán Humberto Bahl, explicó que la idea "surge a partir de una conversación con una empleada del Senado que viene todos los días a trabajar en bicicleta y no tenía dónde dejarla"."A partir de esa inquietud, hablamos con Mariel Ávila, con quien venimos trabajando distintas ideas para mejorar el entorno que rodea a la casa de Gobierno, no sólo en cuanto a lo estilístico, sino también en cuanto a lo ambiental. Y acordamos juntos este proyecto, y este concepto, que nos pareció muy interesante: "Donde entra un auto, entran 10 bicicletas".

Donde entra un auto entran 10 bicicletas

Por último Bahl sostuvo que "es un aporte, tal vez pequeño, pero ejemplar, hacia un cambio de hábitos que los paranaenses necesitamos empezar a hacer, especialmente quienes nos movilizamos por el micro centro. Tenemos que empezar a dejar el auto y utilizar otras opciones. Hoy, acá en Casa de Gobierno, dimos un primer paso que iremos desarrollando en los próximos años".Por su parte, la esposa del gobernador, Mariel Avila, señaló que el bicicletero fue pensado "en el tamaño real de un utilitario, en el que caben 10 bicicletas en un estacionamiento. La idea es que se pueda ocupar el espacio con bicicletas y sacar algo del parque automotor, que es tan grande en el microcentro de la ciudad".Por último señaló: "Este es otro ejemplo para que podamos vivir más saludablemente y para generar dentro del ámbito de Casa de Gobierno que los empleados puedan tener su espacio, con la seguridad para la bici, además de generar un efecto multiplicador, para lo cual estamos articulando acciones con el municipio y que a este proyecto lo podemos multiplicar en toda la ciudad".Asimismo el representante de la Secretaría de Ambiente, Roberto Zabala consideró que la iniciativa debe imitarse desde otros organismos del Estado y esperan que siga avanzando. "Es importante que se apueste no sólo al deporte, sino también a una vida sana en todos los ámbitos de la vida, desde nuestra secretaría celebramos y acompañamos este tipo de proyectos".Las particularidades geográficas de Paraná, de pronunciadas lomadas, y la ausencia de espacios que contemplen a quienes usan bicicleta han ido en detrimento del uso de este medio de transporte que aporta muchos beneficios en cuanto a la salud, la economía y el cuidado del ambiente.La iniciativa nació de la mano de una sugerencia de una de las empleadas de la Cámara Alta. Mónica Portillo se acercó al vicegobernador Bahl y le contó que venía a trabajar en bicicleta pero no existía un lugar adecuado para dejarla."Es muy positivo que se puedan proponer cosas y lleguen a concretarse, sumar esfuerzos, colaboraciones para que trabajemos entre todos. Es una alegría muy grande poder venir al trabajo en bici y no tener que dar vueltas mil horas para conseguir un lugar para estacionar, ahora deberemos concientizar a los automovilistas que deben respetar a quienes usamos la bicicleta", finalizó Portillo, quien acerco la idea.